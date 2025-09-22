Halvestorf verliert Heimserie gegen abgezocktes Krähenwinkel

Die SSG Halvestorf-Herkendorf hat ihr erstes Heimspiel der laufenden Landesliga-Saison verloren. Gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide unterlag die Mannschaft von Trainer Artjom Grincenko mit 1:3 (0:3). Vor allem in der ersten Halbzeit offenbarten die Hausherren zu viele Lücken und mussten sich einem reifen Gegner beugen.
Mann des Tages war Marvin Paßing, der alle drei Treffer für die Gäste erzielte (15., 36., 41.). Zwar gelang Myles Neumann nach der Pause noch das 1:3 (78.), doch zu diesem Zeitpunkt hatte Krähenwinkel bereits spürbar Tempo rausgenommen.
Grincenko haderte vor allem mit dem Verlauf der ersten Hälfte: „Eigentlich ein recht ausgeglichenes Spiel. Kaka macht die Tore – wir nicht“, fasste er zusammen. Während Krähenwinkel zweimal den Pfosten traf und insgesamt äußerst effizient auftrat, ließ Halvestorf mehrere aussichtsreiche Möglichkeiten liegen: „Einmal hält der Torwart überragend, einmal treffen wir das leere Tor nicht.“
Die Abgeklärtheit des Gegners machte letztlich den Unterschied: „Ab dem Sechser bis nach vorne standen die gut, viel Bewegung, gute Umschaltmomente mit Tempo. Das haben sie sehr gut gemacht“, so Grincenko.
Auch ein vermeintlicher Ausgleichstreffer beim Stand von 0:1 wurde wegen Abseits aberkannt. Zudem kritisierte der Coach die Spielleitung von Schiedsrichter Nils Haak: „Der Schiri hat das Spiel sehr fahrig werden lassen. Aber das war nicht der Grund, warum wir verloren haben.“
Mit zehn Punkten aus sieben Spielen bleibt Halvestorf im Mittelfeld der Tabelle, nun auf Rang elf. Der Abstand zur Spitzengruppe ist gewachsen – gleichzeitig liegt das Polster auf die Abstiegsränge weiterhin bei komfortablen sechs Zählern.
Am kommenden Wochenende wartet das nächste Duell mit einem Topteam: Die SSG ist zu Gast beim Tabellenvierten Ramlingen-Ehlershausen. Nach zwei Niederlagen in Folge dürfte die Marschroute klar sein – Halvestorf braucht wieder Punkte, um die gute Ausgangsposition nicht aus der Hand zu geben.
SSG Halvestorf-Herkendorf – TSV Krähenwinkel/Kaltenweide 1:3
SSG Halvestorf-Herkendorf: Tim Kallmeyer, Marco Elias, Tim Arndt (83. Luan Kelmendi), Josh Jürgens, Simon Eickhoff (46. Christopher Katunda-Nakahosa), Lukas Dönecke, Ibrahim Olamilekan Adyemo (46. Myles Neumann), Ben Dubiel (9. Nils Bollwitte), Robin Tegtmeyer, Alexander Manka, Felix Maedchen (62. Leonard Kelmendi) - Trainer: Artjom Grincenko
TSV Krähenwinkel/Kaltenweide: Philipp Houck, Florian Houck, Colin Piepenbrink (59. Vladislav Maslyakov), Marc-Kevin Pohl, Max Radowski, Kevin Malarowski, Paul Bock (65. Xhuliano Peqi), Felix Avila, Jan-Christoph Thom, Marvin Paßing (73. Tristan Schmidt), Marlon Pickert (73. Artan Husaj) - Trainer: Pascal Preuß
Schiedsrichter: Nils Haak
Tore: 0:1 Marvin Paßing (15.), 0:2 Marvin Paßing (36.), 0:3 Marvin Paßing (41.), 1:3 Myles Neumann (78.)