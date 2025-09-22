– Foto: Sascha Drenth

Halvestorf verliert Heimserie gegen abgezocktes Krähenwinkel 1:3 gegen den Tabellendritten – Dreierpack von Marvin Paßing entscheidet die Partie bereits vor der Pause Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover TSV Krä/Kalt Halvestorf-H

Die SSG Halvestorf-Herkendorf hat ihr erstes Heimspiel der laufenden Landesliga-Saison verloren. Gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide unterlag die Mannschaft von Trainer Artjom Grincenko mit 1:3 (0:3). Vor allem in der ersten Halbzeit offenbarten die Hausherren zu viele Lücken und mussten sich einem reifen Gegner beugen.

Mann des Tages war Marvin Paßing, der alle drei Treffer für die Gäste erzielte (15., 36., 41.). Zwar gelang Myles Neumann nach der Pause noch das 1:3 (78.), doch zu diesem Zeitpunkt hatte Krähenwinkel bereits spürbar Tempo rausgenommen. Gestern, 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf Halvestorf-H TSV Krähenwinkel/Kaltenweide TSV Krä/Kalt 1 3 Abpfiff

Grincenko haderte vor allem mit dem Verlauf der ersten Hälfte: „Eigentlich ein recht ausgeglichenes Spiel. Kaka macht die Tore – wir nicht“, fasste er zusammen. Während Krähenwinkel zweimal den Pfosten traf und insgesamt äußerst effizient auftrat, ließ Halvestorf mehrere aussichtsreiche Möglichkeiten liegen: „Einmal hält der Torwart überragend, einmal treffen wir das leere Tor nicht.“ Die Abgeklärtheit des Gegners machte letztlich den Unterschied: „Ab dem Sechser bis nach vorne standen die gut, viel Bewegung, gute Umschaltmomente mit Tempo. Das haben sie sehr gut gemacht“, so Grincenko.