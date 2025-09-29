Halvestorf verkauft sich teuer bei Favorit Hemmingen

Die SSG Halvestorf-Herkendorf hat sich beim Ligaprimus SC Hemmingen-Westerfeld teuer verkauft, blieb am Ende jedoch ohne Zählbares. Trotz eines Platzverweises und zwei verwandelter Foulelfmeter der Gastgeber musste sich der Aufsteiger mit 2:3 geschlagen geben – und konnte sich dennoch mit erhobenem Kopf aus der Affäre ziehen.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start: Niclas Tanner traf in der 12. Minute zur Führung, Christopher Schultz legte nur vier Minuten später per Strafstoß das 2:0 nach. Halvestorf reagierte prompt, Alexander Manka verkürzte auf 2:1 (22.). Kurz vor der Pause erhöhte Hemmingen erneut vom Punkt – Luca Joel Warnecke stellte den alten Abstand wieder her (40.).

Die Partie schien entschieden, doch Halvestorf steigerte sich nach dem Seitenwechsel spürbar. Auch die Rote Karte für Torhüter Tim Kallmeyer (65.) warf das Team nicht aus der Bahn. Nur drei Minuten später traf Robin Tegtmeyer zum 3:2 (68.), anschließend drängten die Gäste trotz Unterzahl auf den Ausgleich.

„Wenn man das kämpferisch betrachtet, hätten wir mindestens einen Punkt verdient gehabt“, so Trainer Artjom Grincenko nach dem Abpfiff. „Selbst nach der Roten Karte haben wir mit zehn Mann ebenbürtig gespielt und einige gute Chancen zum Ausgleich gehabt.“

Mit nun vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen bleibt die SSG bei zehn Punkten aus acht Partien stehen – der Abstand auf die Abstiegsplätze beträgt allerdings weiterhin komfortable sieben Zähler.

Viel Zeit zur Regeneration bleibt nicht: Bereits am Freitagabend (03. Oktober) empfängt Halvestorf mit dem SV Bruchhausen-Vilsen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Gegen den Tabellenfünfzehnten sind drei Punkte das klare Ziel – nicht zuletzt, um die gute Leistung von Hemmingen zu bestätigen.

SC Hemmingen-Westerfeld – SSG Halvestorf-Herkendorf 3:2

SC Hemmingen-Westerfeld: David Ndiaye, Justin Hansow, Clemens Grage, Denis Rosnowski, Yannick Kranz, Noah Herhaus (86. Sean Jeske), Niclas Tanner (77. Tim-Alexander Meier), Luca Joel Warnecke (72. Michael Gerlach), Adrian Udovicic (61. Finn-Marten Scharenberg), Christopher Schultz, Alexander Druzhynin (65. Bethel Mensah) - Trainer: Tim-Hendrik Hoffmann

SSG Halvestorf-Herkendorf: Tim Kallmeyer, Marco Elias, Tim Arndt, Josh Jürgens (45. Christopher Katunda-Nakahosa), Nils Bollwitte (81. Felix Maedchen), Myles Neumann, Lukas Dönecke (61. Ibrahim Olamilekan Adyemo), Diar Adhurim Berisha (67. Justin Gerche), Robin Tegtmeyer, Julian Maass, Alexander Manka (74. Leonard Kelmendi) - Trainer: Artjom Grincenko

Schiedsrichter: Steven Schillgalies

Tore: 1:0 Niclas Tanner (12.), 2:0 Christopher Schultz (16. Foulelfmeter), 2:1 Alexander Manka (22.), 3:1 Luca Joel Warnecke (40. Foulelfmeter), 3:2 Robin Tegtmeyer (68.)

Rot: Tim Kallmeyer (65./SSG Halvestorf-Herkendorf/)