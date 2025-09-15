– Foto: Sascha Drenth

Halvestorf unterliegt abgezocktem SV Newroz 1:2-Niederlage beim formstarken Gegner – Aufsteiger tut sich mit dem Hildesheimer Druckspiel schwer Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover SV Newroz H Halvestorf-H

Die SSG Halvestorf-Herkendorf hat am siebten Spieltag der Landesliga Hannover eine Niederlage hinnehmen müssen. Beim SV Newroz Hildesheim unterlag der Aufsteiger mit 1:2 – eine Partie, in der die Hausherren nach der Pause spürbar überlegen waren und sich am Ende als verdienter Sieger durchsetzten.

Dabei begann das Spiel aus Halvestorfer Sicht vielversprechend: Alexander Manka brachte die Gäste in der 32. Minute mit 1:0 in Führung. Newroz benötigte jedoch nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff, um den Ausgleich zu erzielen – Innenverteidiger Erik Henschel traf nach einer unübersichtlichen Aktion im Strafraum. In der 82. Minute war es dann Ryou Kikunami, der nach einem schnellen Umschaltmoment den 2:1-Siegtreffer markierte. Gestern, 15:00 Uhr SV Newroz Hildesheim SV Newroz H SSG Halvestorf-Herkendorf Halvestorf-H 2 1 Abpfiff

Trainer Artjom Grincenko erkannte die Leistung des Gegners neidlos an: „Verdienter Sieger Newroz, die erfahrene Mannschaft hat heute gewonnen. Mit etwas Glück nehmen wir einen Punkt mit, aber der Gegner hatte einzelne Spieler mit enormer Qualität.“ Besonders in der zweiten Halbzeit geriet seine Mannschaft unter Dauerdruck: „Da sind wir aus den Drucksituationen kaum rausgekommen. Das müssen wir besser machen.“ Nach dem sechsten Saisonspiel bleibt Halvestorf mit zehn Punkten auf Rang sieben, punktgleich mit Wunstorf, Bavenstedt und Arminia Hannover. Die Konkurrenz in der oberen Tabellenhälfte rückt enger zusammen – für die SSG beginnt damit wie angekündigt die Phase der Standortbestimmung.