Halvestorf schießt Barsinghausen ab

Die SSG Halvestorf-Herkendorf hat im Spitzenspiel der Landesliga Hannover ein Ausrufezeichen gesetzt und den TSV Barsinghausen mit 6:1 deklassiert. In einer zweiten Halbzeit, die man im heimischen Umfeld so schnell nicht vergessen wird, überrannte der Aufsteiger den bis dahin makellosen Tabellenzweiten förmlich – angetrieben von einem überragenden Robin Tegtmeyer, der vier Treffer in nur 34 Minuten erzielte.

Dabei begann die Partie zunächst aus Halvestorfer Sicht mit einem Rückschlag: Maurice Lapöhn brachte Barsinghausen in der 32. Minute in Führung. Doch noch vor der Pause glich Alexander Manka zum 1:1 aus (45.+2) – der Auftakt zu einem dominanten zweiten Durchgang.

Direkt nach Wiederanpfiff traf Tegtmeyer zum 2:1 (48.), legte in der 64., 78. und 82. Minute drei weitere Tore nach und stellte die Partie endgültig auf den Kopf. Den Schlusspunkt setzte Felix Maedchen in der 85. Minute zum 6:1-Endstand. „Wir haben uns in einen Rausch gespielt“, analysierte Trainer Artjom Grincenko nach der Partie. Zwar habe man in der ersten Hälfte einige Chancen liegen lassen und sei durch eine „leichte Handberührung“ in Rückstand geraten, aber: „Die Mannschaft hat sich sehr gut präsentiert, sowohl individuell als auch gemeinschaftlich. Es war ein rundum gutes Spiel.“