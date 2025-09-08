Halvestorf schießt Barsinghausen ab

Die SSG Halvestorf-Herkendorf hat im Spitzenspiel der Landesliga Hannover ein Ausrufezeichen gesetzt und den TSV Barsinghausen mit 6:1 deklassiert. In einer zweiten Halbzeit, die man im heimischen Umfeld so schnell nicht vergessen wird, überrannte der Aufsteiger den bis dahin makellosen Tabellenzweiten förmlich – angetrieben von einem überragenden Robin Tegtmeyer, der vier Treffer in nur 34 Minuten erzielte.
Dabei begann die Partie zunächst aus Halvestorfer Sicht mit einem Rückschlag: Maurice Lapöhn brachte Barsinghausen in der 32. Minute in Führung. Doch noch vor der Pause glich Alexander Manka zum 1:1 aus (45.+2) – der Auftakt zu einem dominanten zweiten Durchgang.
Direkt nach Wiederanpfiff traf Tegtmeyer zum 2:1 (48.), legte in der 64., 78. und 82. Minute drei weitere Tore nach und stellte die Partie endgültig auf den Kopf. Den Schlusspunkt setzte Felix Maedchen in der 85. Minute zum 6:1-Endstand.
„Wir haben uns in einen Rausch gespielt“, analysierte Trainer Artjom Grincenko nach der Partie. Zwar habe man in der ersten Hälfte einige Chancen liegen lassen und sei durch eine „leichte Handberührung“ in Rückstand geraten, aber: „Die Mannschaft hat sich sehr gut präsentiert, sowohl individuell als auch gemeinschaftlich. Es war ein rundum gutes Spiel.“
Mit diesem Sieg springt Halvestorf auf Rang fünf und hat nun zehn Punkte auf dem Konto – ebenso viele wie Ramlingen-Ehlershausen, Bavenstedt und Barsinghausen. Die Topplätze bleiben damit in Reichweite, zumal die Mannschaft mit 15:6 Toren eine der besten Offensiven der Liga stellt.
SSG Halvestorf-Herkendorf – TSV Barsinghausen 6:1
SSG Halvestorf-Herkendorf: Tim Kallmeyer, Marco Elias, Tim Arndt, Nils Bollwitte (82. Ben Dubiel), Myles Neumann (64. Ibrahim Olamilekan Adyemo), Lukas Dönecke, Diar Adhurim Berisha (76. Simon Eickhoff), Robin Tegtmeyer, Julian Maass, Alexander Manka (80. Leonard Kelmendi), Christopher Katunda-Nakahosa (72. Felix Maedchen) - Trainer: Artjom Grincenko - Trainer: Sören Peters
TSV Barsinghausen: Luca-Leon Möller, Maximilian Klein, Florian Nolte (59. Jannis Erler), Hammed Obisesan (82. Justin Zhukhovitskiy), Luca Triebsch, Arjen Kaya (67. Malte Grittner), Angelos Livas, Maurice Lapöhn (59. Justus Störmer), Tobias Kienlin, Leon Büsing, Francesco Guglielmino - Trainer: Toni Pagano-Scorcio - Trainer: Ricardo Diaz
Schiedsrichter: Lars Dierksen
Tore: 0:1 Maurice Lapöhn (32.), 1:1 Alexander Manka (45.+2), 2:1 Robin Tegtmeyer (48.), 3:1 Robin Tegtmeyer (64.), 4:1 Robin Tegtmeyer (78.), 5:1 Robin Tegtmeyer (82.), 6:1 Felix Maedchen (85.)