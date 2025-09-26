– Foto: Sascha Drenth

Halvestorf reist zum Ligaprimus Hemmingen Grincenko sieht seine Elf in der Außenseiterrolle – „Haben nichts zu verlieren"

Am Sonntag (15 Uhr) steht für die SSG Halvestorf-Herkendorf ein echter Härtetest an: Der Aufsteiger gastiert beim SC Hemmingen-Westerfeld, aktuell ungeschlagener Tabellenzweiter der Landesliga Hannover. Die Gastgeber haben ihre bisherigen sieben Saisonspiele gewonnen oder mindestens nicht verloren und stellen mit 22 Treffern eine der gefährlichsten Offensiven der Liga.

Für Halvestorf-Trainer Artjom Grincenko ist die Rollenverteilung vor dem Duell klar: „Ein Spiel, wo wir nichts zu verlieren haben. Hemmingen ist seit Jahren eine der Top-Adressen im Landesliga-Fußball." Dennoch wird sich sein Team nicht kampflos ergeben: „Wir fahren ganz bestimmt nicht hin, um die Punkte vorbei zu bringen, wissen aber das Spiel einzuschätzen."

Die eigene Situation ist nach zwei Niederlagen gegen Newroz Hildesheim (1:2) und Krähenwinkel/Kaltenweide (1:3) angespannt, aber keineswegs kritisch. Mit zehn Punkten aus sieben Spielen steht die SSG auf Rang elf – mit einem respektablen Abstand von sechs Zählern zur Abstiegszone. Und: Der Kader ist komplett. „Wir haben alle Mann an Bord und schauen, was Sonntag so möglich ist“, so Grincenko. Hemmingen war am vergangenen Wochenende spielfrei, konnte sich also gezielt auf die Partie gegen Halvestorf vorbereiten. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Andreas Wessels mit 3:2 bei Arminia Hannover gewonnen und dabei einmal mehr ihre Kaltschnäuzigkeit unter Beweis gestellt.