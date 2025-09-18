– Foto: Sascha Drenth

Halvestorf empfängt das nächste Schwergewicht Aufsteiger will gegen Krähenwinkel/Kaltenweide zuhause ungeschlagen bleiben – Grincenko erwartet intensiven Arbeitstag

Nach der knappen 1:2-Niederlage bei Newroz Hildesheim steht für die SSG Halvestorf-Herkendorf am Sonntag (15 Uhr) der nächste Prüfstein in der Landesliga Hannover auf dem Programm. Der ambitionierte Aufsteiger trifft auf den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide – aktuell mit fünf Siegen aus sechs Spielen Dritter der Tabelle.

„Ja, wir wollen zuhause ungeschlagen bleiben. Das ist schon unser Ziel“, betont Trainer Artjom Grincenko, der sich auf ein Wiedersehen mit dem früheren Halvestorfer Christopher Thom freut: „Viele Mitspieler von damals freuen sich auf das Wiedersehen.“ Der mittlerweile 34-Jährige erzielte zuletzt beim 4:0-Auswärtssieg in Bruchhausen-Vilsen das Tor zum Endstand und gehört weiterhin zu den Schlüsselspielern im Team von Trainer Jörg Müller. So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf Halvestorf-H TSV Krähenwinkel/Kaltenweide TSV Krä/Kalt 15:00 PUSH

Grincenko weiß um die Qualität des Gegners: „KK ist eine erfahrene und starke Mannschaft. Die stehen nicht ohne Grund im oberen Drittel.“ Vor allem auf das läuferische Element will der Halvestorfer Trainer den Fokus legen: „Wir müssen viel, viel, viel Laufarbeit investieren, um mindestens einen Punkt zuhause zu behalten.“ Krähenwinkel geht ausgeruht ins Spiel – das Team war am vergangenen Wochenende spielfrei und hatte somit eine Woche mehr Vorbereitungszeit. Zuvor überzeugte der TSV mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten in Bruchhausen und untermauerte seine Ambitionen auf einen Platz unter den ersten Fünf.