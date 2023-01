Halten die Löwen dem Druck stand? Vor dem TSV 1860 liegen 20 Wochen der Wahrheit Mammutaufgabe zum Auftakt

Am 27. Mai findet in der 3. Liga der letzte Spieltag statt. Bis dahin geht es für Spieler, Trainer und Geschäftsführer auch um die eigene Zukunft.

München - Wie gut können die Löwen mit Druck umgehen? Das dürfte in den kommenden 20 Wochen das Zünglein an der Waage im Aufstiegskampf werden. Vor der Winterpause hakte es bei Michael Köllner und seiner Mannschaft. Auf die 0:1-Derby-Niederlage bei der SpVgg Bayreuth Ende Oktober folgte Pleiten gegen Saarbrücken und die Reserve des SC Freiburg. Im letzten Spiel 2022 punkteten die Blauen zu Hause zwar gegen Aufsteiger Rot-Weiß Essen, den bitteren Ausgleich kassierte die Mannschaft aber erst in der Nachspielzeit.

Exakt zwei Monate nach dem letzten Punktspiel braucht die Mannschaft von der Grünwalder Straße einen Turnaround. Durch die schwachen Ergebnisse im November ist der TSV 1860 in der Tabelle auf Rang sechs abgerutscht. Der Auftakt bei Waldhof Mannheim ist enorm wichtig und gleich eine Mammutaufgabe. Die Gastgeber sind die heimstärkste Mannschaft der 3. Liga. Am 22. Oktober kassierte die Elf von Trainer Christian Neidhart die bisher einzige Niederlage im Carl-Benz-Stadion. Bei den anderen acht Partien vor den eigenen Fans gingen die Kurpfälzer stets als Sieger vom Platz.

TSV 1860 München: Nur der Vertrag von Top-Talent Leandro Morgalla läuft bis 2025