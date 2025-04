„Halte meinen Kopf für die Mannschaft hin“ – TuS-Kapitän Schrills direkt Goalgetter

Herr Schrills, zwei Kurzeinsätze, zwei Tore, besser hätte das Comeback nicht laufen können. Wie geht es Ihnen nach ihrer schlimmen Verletzung?

Gesundheitlich geht es mir gut. Es sind noch kleine Taubheitsstellen da, aber es wird. Es gibt keine schlimmen Nachwirkungen. Deshalb kann ich auch schon wieder spielen, darüber bin ich sehr froh.

Wie kam es zu dieser schnellen Rückkehr, war die Verletzung nicht so schlimm, wie man anfangs vermutet hatte?

Bei mir sind die Augenhöhle gebrochen und die Nase. Das war schon schlimm, ich hatte am Anfang Probleme mit dem Sehen. Aber immerhin sind das Jochbein und der Kiefer heil geblieben. Bei einem Kieferbruch wäre es vorbei gewesen, dann wären sechs Monate Pause wahrscheinlich gar nichts gewesen. So sind die Knochen betroffen gewesen, die gut heilen konnten. Und sie haben es auch sehr gut gemacht in der Klinik in Murnau.

So gut, dass Sie vor zehn Tagen im Spiel in Pullach gleich mit einem der ersten Ballkontakte getroffen haben. Haben Sie auf dem Platz noch an die Verletzung gedacht?

Nein, tatsächlich nicht, und das finde ich bemerkenswert. Dank der Maske hatte ich nie Angst, dass etwas passiert – auch im Training nicht. Ich hau‘ mir vor dem Spiel schon mal selbst auf die Maske, um zu schauen, tut was weh (lacht).

Und Sie fühlen sich mit der Gesichtsmaske offenbar so sicher, dass Sie auch schon wieder in Kopfbälle reingehen…

… ja, offensichtlich (lacht). Ich bin ein kopfballstarker Spieler, das wäre ein riesiger Verlust, wenn ich nicht mehr in Kopfbälle reingehe. Lustigerweise habe ich das die Woche im Training ausprobiert, da ist mir der Kopfball aber abgehauen, weil die Maske dabei verrutscht ist. Umso schöner ist es, dass er jetzt reingegangen ist.

Wie viel Glück war dabei?

Glück ist keins dabei, nie. (lacht) Ich glaube, ich wurde ein bisschen belohnt für eine Leidensphase. Natürlich romantisiert man sowas auch. Das man denkt: Okay, jetzt komm ich rein und mach ein Tor. Das es dann so passiert, hat auch was mit Willen zu tun, den ich in dem Moment zeige. Ich halte meinen Kopf für die Mannschaft hin, egal, was komme.

Das ist dann jetzt auch als Signal vom Kapitän an die Mannschaft zu sehen, für die letzten Spiele nochmal alles „reinzuhauen“?

Ja, definitiv. Es soll einen zusätzlichen Pusch geben. Das ist ja oft die Erwartungshaltung, dass der Kapitän voran geht. Und das will ich schon auch dementsprechend zeigen – nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber wir sind alle bereit, sie zu tun.