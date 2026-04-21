Halstenberg feiert Comeback im 96-Trikot

Für den ehemaligen Nationalspieler ist es eine Premiere: Erstmals wird er für die Traditionsmannschaft auflaufen, nachdem er seine Profikarriere erst zum Ende der vergangenen Saison beendet hatte. Möglich wurde der Einsatz durch den engen Austausch mit Teamchef Frank Obermeyer, der den Kontakt zu Halstenberg über längere Zeit gepflegt hatte. Der Rahmen könnte passender kaum sein. Das Spiel in Hohnstedt findet anlässlich des nachgeholten Vereinsjubiläums statt. Unter dem Motto „100+5 Jahre“ feiert der Gastgeber sein eigentlich bereits 2021 geplantes, pandemiebedingt verschobenes 100-jähriges Bestehen – nun mit prominenter Unterstützung aus Hannover.

Neben Halstenberg werden weitere bekannte Gesichter erwartet. Unter anderem stehen mit Altin Lala, Christian Schulz, Marco Dehne und Martin Giesel mehrere ehemalige 96-Profis im Aufgebot. Zwischen Nostalgie und Nähe Das Traditionsteam versteht sich seit jeher als Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart – und genau diesen Charakter soll auch der Abend in Hohnstedt widerspiegeln. Obermeyer spricht von einem „großen Wiedersehen“ und beschreibt die Mannschaft als „eine große Familie“, die sich regelmäßig zusammenfindet, um den Fußball in seiner ursprünglichen Form erlebbar zu machen.