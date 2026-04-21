Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Halstenberg feiert Comeback im 96-Trikot
Ex-Nationalspieler läuft erstmals für das Traditionsteam auf – besonderes Fußballfest in Hohnstedt
Wenn das Traditionsteam von Hannover 96 am Freitagabend beim TSV Germania Hohnstedt antritt, steht eine Personalie besonders im Fokus: Marcel Halstenberg kehrt noch einmal im 96-Trikot auf den Platz zurück – wenn auch in neuem Kontext.
Für den ehemaligen Nationalspieler ist es eine Premiere: Erstmals wird er für die Traditionsmannschaft auflaufen, nachdem er seine Profikarriere erst zum Ende der vergangenen Saison beendet hatte. Möglich wurde der Einsatz durch den engen Austausch mit Teamchef Frank Obermeyer, der den Kontakt zu Halstenberg über längere Zeit gepflegt hatte.
Der Rahmen könnte passender kaum sein. Das Spiel in Hohnstedt findet anlässlich des nachgeholten Vereinsjubiläums statt. Unter dem Motto „100+5 Jahre“ feiert der Gastgeber sein eigentlich bereits 2021 geplantes, pandemiebedingt verschobenes 100-jähriges Bestehen – nun mit prominenter Unterstützung aus Hannover.
Neben Halstenberg werden weitere bekannte Gesichter erwartet. Unter anderem stehen mit Altin Lala, Christian Schulz, Marco Dehne und Martin Giesel mehrere ehemalige 96-Profis im Aufgebot.
Zwischen Nostalgie und Nähe
Das Traditionsteam versteht sich seit jeher als Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart – und genau diesen Charakter soll auch der Abend in Hohnstedt widerspiegeln. Obermeyer spricht von einem „großen Wiedersehen“ und beschreibt die Mannschaft als „eine große Familie“, die sich regelmäßig zusammenfindet, um den Fußball in seiner ursprünglichen Form erlebbar zu machen.
Auch Halstenberg ist dem Spiel treu geblieben. Neben Einsätzen in Freizeit- und Showformaten läuft er weiterhin für seinen Heimatverein auf – ein Zeichen dafür, dass die Leidenschaft über das Karriereende hinaus Bestand hat.
Rund um die Partie ist ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant: Von Showeinlagen über eine Tombola bis hin zur anschließenden Sportplatzparty soll das Jubiläum zu einem echten Dorffest werden.
Wenn am Freitagabend der Ball rollt, geht es damit um mehr als ein Spiel. Es ist ein Abend der Erinnerungen, Begegnungen – und eines besonderen Comebacks im Trikot von Hannover 96.