Halls Befreiungsschlag: Kaisersbach verzweifelt am Eigentor

In der Landesliga, Staffel 1 stand heute ein richtungsweisendes Nachholspiel auf dem Plan, das für beide Mannschaften von enormer Bedeutung war. Während der Gastgeber gegen den drohenden Abstiegstrudel ankämpfte, suchten die Gäste die endgültige Stabilität in der Tabelle. Es war eine Begegnung, die von der ersten Sekunde an durch eine spürbare Anspannung und die harte Realität des Amateurfußballs geprägt war.
Vor 180 Zuschauern im Pichterichstadion entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der die Sport-Union Neckarsulm dem Favoriten über weite Strecken die Stirn bot. Doch der FV Löchgau agierte mit der Abgeklärtheit eines Spitzenreiters und nutzte seine Gelegenheiten eiskalt aus. Es war eine Partie voller taktischer Disziplin, aber auch spürbarer Leidenschaft auf beiden Seiten.
Die Gäste gingen in der ersten Halbzeit in Führung: Den ersten Treffer der Partie erzielte Komninos Delkos in der 33. Minute zum 1:0 für den FVL. Neckarsulm stemmte sich in der Folgezeit gegen die drohende Niederlage, doch die Defensive der Gäste blieb stabil. In der Schlussphase sorgte der neue Tabellenführer schließlich für die Entscheidung. Furkan Yumurtaoglu traf in der 78. Minute zum 0:2-Endstand und ließ die mitgereisten Anhänger jubeln.
Durch diesen Erfolg erobert der FV Löchgau seine Spitzenposition in der Landesliga, Staffel 1. Mit nun 38 Punkten aus 16 Spielen thront das Team ungeschlagen an der Tabellenspitze, knapp vor dem SKV Rutesheim, der mit 37 Punkten in Lauerstellung bleibt.
92 Zuschauer fanden sich ein, um ihren Farben beizustehen. Doch was an Masse fehlte, wurde durch die pure Intensität auf dem Rasen wettgemacht. Für den SV Kaisersbach entwickelte sich der Nachmittag jedoch schnell zu einem emotionalen Albtraum, von dem sich das Team über die gesamte Spielzeit nicht mehr erholen sollte.
Die Schockstarre setzte bereits nach wenigen Augenblicken ein. Es lief die 4. Minute, als das Unglück seinen Lauf nahm: Luis Bauer unterlief ein bitteres Eigentor zum 0:1-Rückstand für die Hausherren. Ein Moment tiefster Bestürzung, der die taktischen Pläne der Gastgeber früh über den Haufen warf. Kaisersbach stemmte sich in der Folge mit Leidenschaft gegen die drohende Niederlage, doch die Verunsicherung blieb greifbar. Die Gäste aus der Siederstadt hingegen agierten abgeklärt und warteten geduldig auf ihre Chance, den Sack endgültig zuzumachen. In der 64. Minute war es schließlich soweit: Umut Demir erzielte den Treffer zum 0:2-Endstand und versetzte den Hoffnungen der Heimelf den entscheidenden Dämpfer.
