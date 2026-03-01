Halls Befreiungsschlag: Kaisersbach verzweifelt am Eigentor

Vor 180 Zuschauern im Pichterichstadion entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der die Sport-Union Neckarsulm dem Favoriten über weite Strecken die Stirn bot. Doch der FV Löchgau agierte mit der Abgeklärtheit eines Spitzenreiters und nutzte seine Gelegenheiten eiskalt aus. Es war eine Partie voller taktischer Disziplin, aber auch spürbarer Leidenschaft auf beiden Seiten.

Die Gäste gingen in der ersten Halbzeit in Führung: Den ersten Treffer der Partie erzielte Komninos Delkos in der 33. Minute zum 1:0 für den FVL. Neckarsulm stemmte sich in der Folgezeit gegen die drohende Niederlage, doch die Defensive der Gäste blieb stabil. In der Schlussphase sorgte der neue Tabellenführer schließlich für die Entscheidung. Furkan Yumurtaoglu traf in der 78. Minute zum 0:2-Endstand und ließ die mitgereisten Anhänger jubeln. Durch diesen Erfolg erobert der FV Löchgau seine Spitzenposition in der Landesliga, Staffel 1. Mit nun 38 Punkten aus 16 Spielen thront das Team ungeschlagen an der Tabellenspitze, knapp vor dem SKV Rutesheim, der mit 37 Punkten in Lauerstellung bleibt. ---