Halloween-Party, Teamgeist und fünf Tore

Mit fünf Treffern und einer Vorlage sorgt Robin Gisbertz fast im Alleingang für den 6:2-Erfolg seines Teams. Der Stürmer des FC Concordia Birgelen spricht über seinen Lauf, das besondere Wir-Gefühl in der Mannschaft und warum Geduld in dieser Saison gefragt ist.

Fünf Tore und eine Vorlage beim 6:2-Erfolg – mehr „Sahnetag“ geht kaum. Robin Gisbertz war beim deutlichen Sieg des FC Concordia Birgelen der überragende Mann auf dem Platz. Der 24-Jährige erklärt, warum an diesem Tag einfach alles passte – und welche Rolle dabei vielleicht sogar eine Halloween-Feier spielte. „Vergangenen Sonntag hat das Team über 90 Minuten Vollgas gegeben und auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagt Gisbertz. „Dass ich dabei an allen Toren beteiligt war, freut mich natürlich umso mehr – beim Abschluss und Timing hat einfach alles gestimmt. Vielleicht hat die gemeinsame Halloween-Feier zum Einschwören geholfen.“

In der Tabelle läuft es für Birgelen bislang noch nicht rund, erst zwei Siege stehen zu Buche – beide mit maßgeblicher Beteiligung des Torjägers. Für Gisbertz liegt das aber weniger an der eigenen Form, sondern an fehlendem Spielglück: „Wir haben leider in einigen Spielen nicht das Quäntchen Glück gehabt, auf das wir uns letzte Saison noch verlassen konnten. Sechs, sieben Punkte mehr wären sicher drin gewesen. Die zwei Siege zuletzt waren absolute Willensleistungen – in solchen Partien blühen wir auf. Als Stürmer braucht man dann nur ab und zu den richtigen Riecher im richtigen Moment."