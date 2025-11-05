Halloween-Party, Teamgeist und fünf Tore

Mit fünf Treffern und einer Vorlage sorgt Robin Gisbertz fast im Alleingang für den 6:2-Erfolg seines Teams. Der Stürmer des FC Concordia Birgelen spricht über seinen Lauf, das besondere Wir-Gefühl in der Mannschaft und warum Geduld in dieser Saison gefragt ist.
Fünf Tore und eine Vorlage beim 6:2-Erfolg – mehr „Sahnetag“ geht kaum. Robin Gisbertz war beim deutlichen Sieg des FC Concordia Birgelen der überragende Mann auf dem Platz. Der 24-Jährige erklärt, warum an diesem Tag einfach alles passte – und welche Rolle dabei vielleicht sogar eine Halloween-Feier spielte.
„Vergangenen Sonntag hat das Team über 90 Minuten Vollgas gegeben und auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagt Gisbertz. „Dass ich dabei an allen Toren beteiligt war, freut mich natürlich umso mehr – beim Abschluss und Timing hat einfach alles gestimmt. Vielleicht hat die gemeinsame Halloween-Feier zum Einschwören geholfen.“
In der Tabelle läuft es für Birgelen bislang noch nicht rund, erst zwei Siege stehen zu Buche – beide mit maßgeblicher Beteiligung des Torjägers. Für Gisbertz liegt das aber weniger an der eigenen Form, sondern an fehlendem Spielglück: „Wir haben leider in einigen Spielen nicht das Quäntchen Glück gehabt, auf das wir uns letzte Saison noch verlassen konnten. Sechs, sieben Punkte mehr wären sicher drin gewesen. Die zwei Siege zuletzt waren absolute Willensleistungen – in solchen Partien blühen wir auf. Als Stürmer braucht man dann nur ab und zu den richtigen Riecher im richtigen Moment.“
Das jüngste 6:2 soll dennoch nicht gleich als Befreiungsschlag verstanden werden. Gisbertz bleibt realistisch: „Das müssen wir erst abwarten. Wir kennen die schwierige Situation und müssen geduldig bleiben. Die Mannschaft hat in den letzten Wochen mit vielen Personalsorgen zu kämpfen gehabt, aber trotzdem alles reingeworfen. Jetzt geht es gegen Kleingladbach und ins Derby mit Effeld – das werden nochmal echte Brocken. Aber Wegberg war vor drei Wochen auch so ein Spiel. Jeder Punkt zählt.“
Seit Jahren trägt der 24-Jährige das Trikot des FC Concordia Birgelen – und das mit voller Überzeugung. „Viele der Jungs kennen sich zehn Jahre oder länger, und bei den anderen bekommt man schnell das gleiche Gefühl“, erzählt er. „Wir haben in wenigen Jahren vieles erlebt – zwei Aufstiege, den knappen Klassenerhalt am letzten Spieltag in der Vorsaison. Die Mannschaft hat sich immer nur leicht verändert – und das nie wegen zwischenmenschlicher Probleme. Der Zusammenhalt im Verein ist stark. Alles ist sehr familiär und bodenständig – das macht uns aus.“
Trotz seines starken Laufes bleibt Gisbertz bescheiden, wenn es um persönliche Ziele geht. „Solche Vorhersagen fliegen einem am Ende immer um die Ohren“, sagt er mit einem Lächeln. „Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Wir wissen, dass eine schwere Saison vor uns liegt, aber der Wille ist da. Persönlich möchte ich natürlich meinen Teil dazu beitragen – mit Toren, Vorlagen und Einsatz. Genaue Zahlen behalte ich da lieber für mich, aber klar ist: Ich will alles geben, damit wir das gemeinsam schaffen.“