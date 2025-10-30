Zwischen Weiden und Fortuna Regensburg dürfte es wieder heiß hergehen. – Foto: Florian Würthele

Halloween-Leckerbissen in Weiden – Neuer Trainer beim Jahn-Gegner Bayernliga Nord, 17. Spieltag: Fortuna hat eine Rechnung offen +++ Seit über 450 Minuten ohne Gegentor: Legt Gebenbach in Stadeln den nächsten Dreier nach? +++ Cham spielfrei

Auf den letzten Akt der Hinrunde steuert die Bayernliga Nord zu. Eingeläutet wird der 17. Spieltag am Freitagabend mit einem echten Schlagermatch. Am Weidener Wasserwerk kreuzen die SpVgg SV und Fortuna Regensburg die Klingen. Tags darauf ist die äußerst formstarke DJK Gebenbach beim FSV Stadeln zugegen. Unterdessen pocht der SSV Jahn Regensburg II im Kellerduell gegen das Tabellenschlusslicht Würzburger FV auf einen Heimsieg. Der ASV Cham genießt ein spielfreies Wochenende. Die Vorberichte.

Morgen, 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 19:00 live PUSH



„Derby! Weiden gegen Fortuna Regensburg, das liest und hört sich immer geil an“: SpVgg SV-Chefanweiser Michael Riester freut sich auf ein Halloween-Leckerbissen am Wasserwerk. Tabellarisch trennen die Mannschaften fünf Plätze, aber nur nur vier Punkte. „Aktuell trennen Platz drei und unser aktueller elfter Platz nur sechs Punkte“, so Riester über das enge Klassement. Sprich: Abermals ein Aufeinandertreffen, das bei einem Heimdreier für Weiden (20 Punkte) wieder einen gewaltigen Schritt nach vorne ausmachen würde. Die Nordoberpfälzer wollen sich in den kommenden Spielen so teuer wie möglich verkaufen: „Schritt für Schritt werden wir in den letzten fünf Spielen vor der Winterpause vorangehen und uns in jedem davon so teuer wie möglich verkaufen“, betont Riester.



Die Regensburger Fortuna (6., 24) siegte zuletzt verdient mit 3:1 gegen Ingolstadt II. Torjäger Ediz Medineli traf doppelt. Zuvor gewann der SVF in Neudrossenfeld, ist nach einem kleinen Ergebnis-Knacks also endgültig wieder in der Spur. „Nach zwei Siegen in Folge wollen wir unsere kleine Serien weiter ausbauen“, so Fortunas spielender Co-Trainer Lucas Altenstrasser, der von einem „hitzigen und kampfbetonten Spiel“ ausgeht. Auch im Regensburger Lager freut man sich auf das Spiel: „Es herrscht immer eine besondere Atmosphäre in Weiden. Freitagabend, Flutlicht. Es gibt kaum was Schöneres.“



Derweil gibt sich der Weidener Coach kämpferisch: „Unsere Marschroute soll jetzt nun heißen: Wer uns schlagen will, der muss verdammt viel investieren“, so Riester, der weiterhin auf die Langzeitverletzten Stefan Pühler, Adrian Hoti und Alexander Kautz verzichten muss. Die Gäste reisen – abgesehen von den Dauerpatienten – voraussichtlich in Bestbesetzung an. In der vergangenen Bayernliga-Saison gingen beide Duelle an Weiden (4:1 und 2:1). Folglich haben die Fortunen noch eine Rechnung offen. Der Gastverein setzt einen Großbus ein (Abfahrt 16.10 Uhr am Sportheim).







Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr FSV Stadeln Stadeln DJK Gebenbach Gebenbach 14:00 PUSH



Seit acht Spielen ungeschlagen, fünf über 450 Minuten ohne Gegentor, zuletzt drei Siege am Stück: Die DJK Gebenbach (10., 21) ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Bayernliga. Peu à peu konnten die Abstiegsränge distanziert werden. An Allerheiligen geht es zu einer Mannschaft, deren Trend in die entgegensetzte Richtung zeigt. Aufsteiger FSV Stadeln (7., 24) hat fünf der letzten sechs Spiele verloren und ist nach einem fulminanten Saisonstart mittlerweile auf Platz sieben abgerutscht. Gebenbachs Trainer Dominic Rühl kennt die Statistiken, lässt sich von ihnen aber nicht täuschen: „Wir werden bei einem starken Aufsteiger erneut maximal gefordert. Trotz der guten Serie hat das vergangene Spiel gegen Großschwarzenlohe gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner bereit sein müssen, maximal zu leiden und voll da zu sein“, sagt Rühl. „Dies wird am Samstag extrem wichtig sein, im mit Zählbarem zurückzukehren.“



Die Mittelfranken gelten als heimstark, was ihre Heimbilanz (5/0/2) unterstreicht. „Die Jungs haben diese Woche gut und hart gearbeitet. Das zeigt uns, dass sie es verstanden haben und weiter hungrig bleiben wollen“, berichtet Rühl, der sich auf ein körperliches Spiel einstellt. Personell können die Oberpfälzer weitestgehend aus dem Vollen schöpfen – abgesehen von Fatih Boynuegrioglu, der weiterhin verletzt ausfällt. Hinter Dominik Späth steht ein Fragezeichen, dafür kehrt David Vidovic nach seiner Gehirnerschütterung in den Kader zurück.







Sa., 01.11.2025, 16:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II Würzburger FV WürzburgerFV 16:00 live PUSH



Einen Dämpfer erlitt der weiter auf einem Relegationsplatz stehende SSV Jahn II (14., 15) letzten Freitag. Nach drei Heimsiegen hintereinander setzte es beim ATSV Erlangen eine 1:2-Auswärtsniederlage. Diese war vermeidbar, lagen die Regensburger doch lange in Führung. Wieder einmal zeigte sich die Auswärtsschwäche der Jahn-U21 in dieser Saison; erst zwei Zähler wurden auf fremdem Terrain eingespielt. Wesentlich besser läuft es am heimischen Kaulbachweg (4/1/2). Nicht nur deshalb haben sich die Youngsters für Samstag einiges vorgenommen. Mit dem Würzburger FV (17., 10) reist das aktuelle Tabellenschlusslicht an. Am Mainufer wurde zu Wochenbeginn mit dem bisherigen U19-Coach Christian Breunig der neue Cheftrainer präsentiert.



Ganz davon abgesehen: Für Regensburg zählt nur ein Heimsieg. „Unser Ziel gegen den Würzburger FV ist es, von Beginn an druckvoll und mit höchster Intensität zu spielen“, erklärt Jahn-Übungsleiter Christoph Jank. Auch mit Rückblick aufs letzte Spiel fordert Jank: „Es ist mir wichtig, dass wir unser Positionsspiel und unser Zweikampfverhalten weiter verbessern.“ Die üppig gefüllte Verletztenliste des Jahn umfasst nach wie vor Volodymyr Kharabara, Henrik Heid, Fabian Ziegler, Maurice Merkl und Hong-Lac Loung-Thanh und Jakob Krauss. Dafür könnte Ante Banden sein Comeback geben.