Erst zwei Siege hat die TSG Bretzenheim in dieser Saison eingefahren – immerhin doppelt so viele wie die TuS Marienborn. Foto: Jörg Henkel/hbz (Archiv)

Mainz. „Süßes oder Saures“ wird am Freitag wieder an den Haustüren gerufen. Zeitgleich steht das Halloween-Derby in der Verbandsliga an, TSG gegen TuS, Freitag, 19.30 Uhr. „Und dann spielen wir auch noch im Dunkeln“, grinst TuS-Trainer Ali Cakici. Ein Marienborner Tross wird sich auf der Anreise bemerkbar machen, und die Platzherren feilen noch daran, wie man etwas Gruselstimmung, musikalisch und kulinarisch, auf die Anlage bringt.

TuS Marienborn mit nur einem Sieg in dieser Saison

Wobei der Blick auf die Tabelle genügen könnte. Nur zwei Siege hat die TSG eingefahren – doppelt so viele wie die TuS. „Viel zu wenig“, findet Bretzenheims Trainer Timo Schmidt. Es ist das Duell der Unentschieden-Könige. Die 46er sind mit vier Punkten gegen Zeiskam (2:0) und in Herxheim (1:1) auf Kurs, verteidigten dabei viel energischer und konzentrierter, haben sich auf das im Keller Wesentliche besonnen. Die TuS wiederum ließ gegen Steinbach (2:2), in Mechtersheim (1:4) und gegen Basara (1:2) vieles erkennen, was Cakici zuversichtlich stimmt, dass bald der Knoten platzt. Mentalität und Spielanlage würden immer besser. „Bei ihnen stimmt der Trend“, findet auch Schmidt, der die Partie gegen die „Diamanten“ mit seinem Trainerteam verfolgte und starke Marienborner sah. Beide Stadtnachbarn haben also berechtigte Hoffnungen, ihre Horror-Bilanzen aufzuhübschen.