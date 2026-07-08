Hallescher FC zum Auftakt auf Reisen, FCM II startet gegen Aufsteiger

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Am Mittwochabend hatte das Warten für die Regionalligisten ein Ende. Zweieinhalb Wochen vor dem Start in die neue Saison hat der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) den Spielplan für die Regionalliga Nordost veröffentlicht. Während der Hallesche FC sich zum Auftakt auf eine weite Reise begibt, startet die U23 des 1. FC Magdeburg daheim.

Für den Halleschen FC führt der Saisonstart der Regionalliga an die Ostsee. Die Mannschaft von Robert Schröder startet zu Gast beim Greifswalder FC in die neue Spielzeit. Für HFC-Neuzugang Soufian Benyamina ist es gleich die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Zum ersten Heimspiel gibt es für die Saalestädter eine Woche später direkt einen Kracher: Der FC Rot-Weiß Erfurt gastiert im Leuna-Chemie-Stadion. Danach geht es für die Hallenser in einer Englischen Woche zum Chemie-Duell bei der BSG Chemie Leipzig.

Die FCM-Reserve startet dagegen daheim in die neue Saison: Am Wochenende vom 26./27. Juli soll Aufsteiger SV Tasmania Berlin seine Visitenkarte beim Vorjahresaufsteiger abgegeben. In der Woche darauf müssen die Magdeburger gleich beim diesjährigen Meister und Gegner des vergangenen letzten Spieltags - 1. FC Lokomotive Leipzig - ran.