Hallescher FC zum Auftakt auf Reisen, FCM II startet gegen Aufsteiger

Am Mittwochabend hatte das Warten für die Regionalligisten ein Ende. Zweieinhalb Wochen vor dem Start in die neue Saison hat der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) den Spielplan für die Regionalliga Nordost veröffentlicht. Während der Hallesche FC sich zum Auftakt auf eine weite Reise begibt, startet die U23 des 1. FC Magdeburg daheim.
Für den Halleschen FC führt der Saisonstart der Regionalliga an die Ostsee. Die Mannschaft von Robert Schröder startet zu Gast beim Greifswalder FC in die neue Spielzeit. Für HFC-Neuzugang Soufian Benyamina ist es gleich die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Zum ersten Heimspiel gibt es für die Saalestädter eine Woche später direkt einen Kracher: Der FC Rot-Weiß Erfurt gastiert im Leuna-Chemie-Stadion. Danach geht es für die Hallenser in einer Englischen Woche zum Chemie-Duell bei der BSG Chemie Leipzig.
Die FCM-Reserve startet dagegen daheim in die neue Saison: Am Wochenende vom 26./27. Juli soll Aufsteiger SV Tasmania Berlin seine Visitenkarte beim Vorjahresaufsteiger abgegeben. In der Woche darauf müssen die Magdeburger gleich beim diesjährigen Meister und Gegner des vergangenen letzten Spieltags - 1. FC Lokomotive Leipzig - ran.
Das direkte Duell zwischen der U23 des 1. FC Magdeburg und dem Halleschen FC ist erst am 15. Spieltag vorgesehen. Dann haben die Magdeburger zunächst das Heimrecht im Sachsen-Anhalt-Duell.
1. Spieltag - 24. bis 26. Juli
FC Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau
Greifswalder FC - Hallescher FC
Hertha BSC II - Chemnitzer FC
BFC Preussen - RSV Eintracht
BSG Chemie Leipzig - SV Babelsberg 03
1. FC Magdeburg II - SV Tasmania Berlin
FC Erzgebirge Aue - VSG Altglienicke
FC Rot-Weiß Erfurt - BFC Dynamo
FSV Luckenwalde - 1. FC Lokomotive Leipzig
2. Spieltag - 31. Juli bis 2. August
Hallescher FC - FC Rot-Weiß Erfurf
1. FC Lokomotive Leipzig - 1. FC Magdeburg II
FSV Zwickau - Greifswalder FC
BFC Dynamo - BSG Chemie Leipzig
Chemnitzer FC - BFC Preussen
VSG Altglienicke - Hertha BSC II
SV Babelsberg 03 - FC Carl Zeiss Jena
RSV Eintracht 1949 - FSV 63 Luckenwalde
SV Tasmania Berlin - FC Erzgebirge Aue
3. Spieltag - 4./5. August
Hertha BSC II - Greifswalder FC
SV Babelsberg 03 - VSG Altglienicke
BFC Preussen - 1. FC Lokomotive Leipzig
FC Erzgebirge Aue - BFC Dynamo
BSG Chemie Leipzig - Hallescher FC
FC Carl Zeiss Jena - RSV Eintracht 1949
FC Rot-Weiß Erfurt - SV Tasmania Berlin
Chemnitzer FC - FSV Zwickau
1. FC Magdeburg II - FSV 63 Luckenwalde