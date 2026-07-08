 2026-07-08T14:26:30.907Z

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Hallescher FC zum Auftakt auf Reisen, FCM II startet gegen Aufsteiger

Regionalliga Nordost +++ Der Nordostdeutsche Fußballverband gibt den Spielplan bekannt

von Kevin Gehring · Heute, 19:38 Uhr · 0 Leser
– Foto: PlatzSzene

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Am Mittwochabend hatte das Warten für die Regionalligisten ein Ende. Zweieinhalb Wochen vor dem Start in die neue Saison hat der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) den Spielplan für die Regionalliga Nordost veröffentlicht. Während der Hallesche FC sich zum Auftakt auf eine weite Reise begibt, startet die U23 des 1. FC Magdeburg daheim.

Für den Halleschen FC führt der Saisonstart der Regionalliga an die Ostsee. Die Mannschaft von Robert Schröder startet zu Gast beim Greifswalder FC in die neue Spielzeit. Für HFC-Neuzugang Soufian Benyamina ist es gleich die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Zum ersten Heimspiel gibt es für die Saalestädter eine Woche später direkt einen Kracher: Der FC Rot-Weiß Erfurt gastiert im Leuna-Chemie-Stadion. Danach geht es für die Hallenser in einer Englischen Woche zum Chemie-Duell bei der BSG Chemie Leipzig.

Die FCM-Reserve startet dagegen daheim in die neue Saison: Am Wochenende vom 26./27. Juli soll Aufsteiger SV Tasmania Berlin seine Visitenkarte beim Vorjahresaufsteiger abgegeben. In der Woche darauf müssen die Magdeburger gleich beim diesjährigen Meister und Gegner des vergangenen letzten Spieltags - 1. FC Lokomotive Leipzig - ran.

Das direkte Duell zwischen der U23 des 1. FC Magdeburg und dem Halleschen FC ist erst am 15. Spieltag vorgesehen. Dann haben die Magdeburger zunächst das Heimrecht im Sachsen-Anhalt-Duell.

1. Spieltag - 24. bis 26. Juli

FC Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau

Greifswalder FC - Hallescher FC

Hertha BSC II - Chemnitzer FC

BFC Preussen - RSV Eintracht

BSG Chemie Leipzig - SV Babelsberg 03

1. FC Magdeburg II - SV Tasmania Berlin

FC Erzgebirge Aue - VSG Altglienicke

FC Rot-Weiß Erfurt - BFC Dynamo

FSV Luckenwalde - 1. FC Lokomotive Leipzig

2. Spieltag - 31. Juli bis 2. August

Hallescher FC - FC Rot-Weiß Erfurf

1. FC Lokomotive Leipzig - 1. FC Magdeburg II

FSV Zwickau - Greifswalder FC

BFC Dynamo - BSG Chemie Leipzig

Chemnitzer FC - BFC Preussen

VSG Altglienicke - Hertha BSC II

SV Babelsberg 03 - FC Carl Zeiss Jena

RSV Eintracht 1949 - FSV 63 Luckenwalde

SV Tasmania Berlin - FC Erzgebirge Aue

3. Spieltag - 4./5. August

Hertha BSC II - Greifswalder FC

SV Babelsberg 03 - VSG Altglienicke

BFC Preussen - 1. FC Lokomotive Leipzig

FC Erzgebirge Aue - BFC Dynamo

BSG Chemie Leipzig - Hallescher FC

FC Carl Zeiss Jena - RSV Eintracht 1949

FC Rot-Weiß Erfurt - SV Tasmania Berlin

Chemnitzer FC - FSV Zwickau

1. FC Magdeburg II - FSV 63 Luckenwalde

>> Zum gesamten Spielplan der Regionalliga Nordost: (hier klicken)