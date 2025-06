Hallescher FC verpflichtet "physischen Boxstürmer" und Nationalspieler

Der 27-Jährige erfülle "insbesondere das Spielerprofi, was der Cheftrainer für diese Position gesucht hat", erklärte HFC-Sportdirektor Daniel Meyer zur Verpflichtung. Neun Treffer hatte Fakhro in der vergangenen Saison zur Regionalliga-Meisterschaft der Duisburger beigetragen. In den Jahren zuvor erzielte er zweimal jeweils 15 Tore für den 1. FC Bocholt in der Regionalliga. Auch für den VfB Lübeck und den SV Straelen netzte er bereits in Liga vier. Zum Spielerprofil:

>> Malek Fakhro