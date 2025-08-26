Hallescher FC trumpft im Topspiel auf, Jena und Erfurt siegen

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Vor 1200 Zuschauern erkämpfte sich der Aufsteiger BFC Preussen den zweiten Saisonsieg und setzte sich knapp mit 2:1 gegen die weiterhin sieglose BSG Chemie Leipzig durch. Schon in der 13. Minute brachte Chadi Ramadan die Gastgeber in Führung. In der 30. Minute hatte Patrick Breitkreuz die große Chance, vom Punkt zu erhöhen, vergab aber. Nach dem Ausgleich von Janik Mäder in der 57. Minute hoffte Leipzig auf den ersten Punktgewinn, doch Niklas Brandt sorgte in der 77. Minute für den umjubelten Heimsieg. In der Schlussminute schwächte sich Chemie durch die Gelb-Rote Karte für Julian Weigel. ---

Im Duell der bislang formstarken Teams setzte sich der Hallesche FC mit 3:1 gegen den FSV 63 Luckenwalde durch. Bereits in der 8. Minute brachte Pierre Weber die Gastgeber in Front, ehe Bocar Baro in der 20. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach dem 3:0 durch Max Kulke in der 50. Minute war die Partie praktisch entschieden. Ein Eigentor von Jan Löhmannsröben in der 79. Minute brachte den Gästen zwar noch den Ehrentreffer, änderte aber nichts daran, dass Halle mit fünf Siegen aus fünf Spielen die Tabellenspitze behauptet. Luckenwalde rutschte durch die Niederlage ab. ---

Vor 5905 Zuschauern zeigte Jena von Beginn an, dass man die Heimstärke ausspielen wollte. Bereits in der 4. Minute traf Manassé Eshele zur frühen Führung. Maxim Hessel erhöhte in der 33. Minute auf 2:0, ehe Moritz Fritz in der 51. Minute und Timon Burmeister in der 75. Minute den deutlichen 4:0-Endstand herstellten. Für die weiterhin punktlosen Gäste aus Zehlendorf war es die fünfte Niederlage im fünften Spiel, während Jena sich mit nun zehn Punkten im oberen Tabellendrittel festsetzt. ---

Der FC Rot-Weiß Erfurt setzte sich bei der VSG Altglienicke mit 3:0 durch und festigte den zweiten Tabellenplatz. Marco Wolf brachte die Gäste bereits in der 7. Minute in Führung, Stanislav Fehler legte in der 26. Minute nach. Kurz nach der Pause sorgte Obed Chidindu Ugondu in der 48. Minute für die endgültige Entscheidung. Altglienicke musste eine Heimniederlage hinnehmen, während Erfurt mit vier Siegen aus fünf Spielen als erster Verfolger von Spitzenreiter Halle weiter Druck ausübt. ---

Der ZFC Meuselwitz empfängt den FC Eilenburg. Die Thüringer holten zuletzt ein hart erkämpftes 1:1 beim BFC Dynamo und warten weiter auf den ersten Saisonsieg. Eilenburg kassierte hingegen eine 0:2-Heimpleite gegen Altglienicke und muss sich steigern, um nicht früh in den Tabellenkeller abzurutschen. Beide Teams stehen im unteren Drittel und wissen, dass dieses Spiel richtungsweisend ist. ---

Tradition pur gibt es in Leipzig, wo der 1. FC Lokomotive Leipzig den Chemnitzer FC empfängt. Lok setzte sich am letzten Spieltag mit 1:0 bei Hertha 03 Zehlendorf durch, musste aber nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl kämpfen. Chemnitz dagegen verlor vor heimischem Publikum mit 2:4 gegen den 1. FC Magdeburg II und steht unter Zugzwang, um nicht den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu verlieren. ---

Die zweite Mannschaft von Hertha BSC trifft auf den FSV Zwickau. Die Berliner erkämpften sich zuletzt ein 1:1 in Greifswald, während Zwickau zu Hause gegen Jena ein 0:0 erreichte. Beide Teams wollen mit einem Sieg den Sprung ins gesicherte Mittelfeld schaffen. Besonders Hertha II will den Heimvorteil nutzen, um sich in der Tabelle nach oben zu arbeiten. ---

Im Karl-Liebknecht-Stadion empfängt der SV Babelsberg 03 den Greifswalder FC. Babelsberg holte am letzten Spieltag einen knappen, aber wichtigen 3:2-Erfolg bei Chemie Leipzig, während Greifswald in einer umkämpften Partie ein 1:1 gegen Hertha BSC II erreichte. Beide Teams stehen im Mittelfeld, wissen aber, dass mit einem Dreier der Anschluss an die obere Tabellenhälfte hergestellt werden kann. ---