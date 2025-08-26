 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Hallescher FC trumpft im Topspiel auf, Jena und Erfurt siegen

Regionalliga Nordost: Die Übersicht über die Partien des 5. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
Hertha BSC II
Erfurt
Babelsberg
FC CZ Jena

Der 5. Spieltag der Regionalliga Nordost startete heute mit vier spannenden Begegnungen. Halle verteidigte die Tabellenführung, während Erfurt und Jena eindrucksvoll nachlegten. Luckenwalde musste in Halle einen Rückschlag hinnehmen, und BFC Preussen feierte einen wichtigen Heimsieg.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Heute, 17:30 Uhr
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
2
1
Abpfiff

Vor 1200 Zuschauern erkämpfte sich der Aufsteiger BFC Preussen den zweiten Saisonsieg und setzte sich knapp mit 2:1 gegen die weiterhin sieglose BSG Chemie Leipzig durch. Schon in der 13. Minute brachte Chadi Ramadan die Gastgeber in Führung. In der 30. Minute hatte Patrick Breitkreuz die große Chance, vom Punkt zu erhöhen, vergab aber. Nach dem Ausgleich von Janik Mäder in der 57. Minute hoffte Leipzig auf den ersten Punktgewinn, doch Niklas Brandt sorgte in der 77. Minute für den umjubelten Heimsieg. In der Schlussminute schwächte sich Chemie durch die Gelb-Rote Karte für Julian Weigel.

---

Heute, 19:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde
3
1

Im Duell der bislang formstarken Teams setzte sich der Hallesche FC mit 3:1 gegen den FSV 63 Luckenwalde durch. Bereits in der 8. Minute brachte Pierre Weber die Gastgeber in Front, ehe Bocar Baro in der 20. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach dem 3:0 durch Max Kulke in der 50. Minute war die Partie praktisch entschieden. Ein Eigentor von Jan Löhmannsröben in der 79. Minute brachte den Gästen zwar noch den Ehrentreffer, änderte aber nichts daran, dass Halle mit fünf Siegen aus fünf Spielen die Tabellenspitze behauptet. Luckenwalde rutschte durch die Niederlage ab.

---

Heute, 19:00 Uhr
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
4
0
Abpfiff

Vor 5905 Zuschauern zeigte Jena von Beginn an, dass man die Heimstärke ausspielen wollte. Bereits in der 4. Minute traf Manassé Eshele zur frühen Führung. Maxim Hessel erhöhte in der 33. Minute auf 2:0, ehe Moritz Fritz in der 51. Minute und Timon Burmeister in der 75. Minute den deutlichen 4:0-Endstand herstellten. Für die weiterhin punktlosen Gäste aus Zehlendorf war es die fünfte Niederlage im fünften Spiel, während Jena sich mit nun zehn Punkten im oberen Tabellendrittel festsetzt.

---

Heute, 19:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
1
3
Abpfiff

Der FC Rot-Weiß Erfurt setzte sich bei der VSG Altglienicke mit 3:0 durch und festigte den zweiten Tabellenplatz. Marco Wolf brachte die Gäste bereits in der 7. Minute in Führung, Stanislav Fehler legte in der 26. Minute nach. Kurz nach der Pause sorgte Obed Chidindu Ugondu in der 48. Minute für die endgültige Entscheidung. Altglienicke musste eine Heimniederlage hinnehmen, während Erfurt mit vier Siegen aus fünf Spielen als erster Verfolger von Spitzenreiter Halle weiter Druck ausübt.

---

Morgen, 18:00 Uhr
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
FC Eilenburg
FC EilenburgEilenburg
18:00live

Der ZFC Meuselwitz empfängt den FC Eilenburg. Die Thüringer holten zuletzt ein hart erkämpftes 1:1 beim BFC Dynamo und warten weiter auf den ersten Saisonsieg. Eilenburg kassierte hingegen eine 0:2-Heimpleite gegen Altglienicke und muss sich steigern, um nicht früh in den Tabellenkeller abzurutschen. Beide Teams stehen im unteren Drittel und wissen, dass dieses Spiel richtungsweisend ist.

---

Morgen, 19:00 Uhr
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
19:00live

Tradition pur gibt es in Leipzig, wo der 1. FC Lokomotive Leipzig den Chemnitzer FC empfängt. Lok setzte sich am letzten Spieltag mit 1:0 bei Hertha 03 Zehlendorf durch, musste aber nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl kämpfen. Chemnitz dagegen verlor vor heimischem Publikum mit 2:4 gegen den 1. FC Magdeburg II und steht unter Zugzwang, um nicht den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu verlieren.

---

Morgen, 19:00 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC II
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
19:00live

Die zweite Mannschaft von Hertha BSC trifft auf den FSV Zwickau. Die Berliner erkämpften sich zuletzt ein 1:1 in Greifswald, während Zwickau zu Hause gegen Jena ein 0:0 erreichte. Beide Teams wollen mit einem Sieg den Sprung ins gesicherte Mittelfeld schaffen. Besonders Hertha II will den Heimvorteil nutzen, um sich in der Tabelle nach oben zu arbeiten.

---

Morgen, 19:00 Uhr
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
19:00live

Im Karl-Liebknecht-Stadion empfängt der SV Babelsberg 03 den Greifswalder FC. Babelsberg holte am letzten Spieltag einen knappen, aber wichtigen 3:2-Erfolg bei Chemie Leipzig, während Greifswald in einer umkämpften Partie ein 1:1 gegen Hertha BSC II erreichte. Beide Teams stehen im Mittelfeld, wissen aber, dass mit einem Dreier der Anschluss an die obere Tabellenhälfte hergestellt werden kann.

---

Morgen, 19:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
19:00live

Der Aufsteiger 1. FC Magdeburg II will nach dem beeindruckenden 4:2-Auswärtserfolg beim Chemnitzer FC den nächsten Coup landen. Im Heimspiel gegen den BFC Dynamo treffen die Magdeburger auf ein Team, das zuletzt beim 1:1 gegen Meuselwitz erneut Punkte liegen ließ. Für den BFC wird das Spiel richtungsweisend, um nicht weiter in den Tabellenkeller zu rutschen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 026.8.2025, 20:58 Uhr
redAutor