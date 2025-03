Hallescher FC trifft im Verfolgerduell auf den FSV Zwickau

– Foto: Bernd und Ilong Göll

Der 27. Spieltag der Regionalliga Nordost bringt zahlreiche Duelle mit unmittelbarer Tabellennachbarschaft. Der Hallesche FC will gegen den FSV Zwickau im Aufstiegsrennen bestehen. Jena gastiert bei Viktoria Berlin, der Tabellenletzte Plauen empfängt Zehlendorf. Die Partie 1. FC Lok Leipzig gegen Meuselwitz rundet den Spieltag am Sonntag ab.

Heute, 19:00 Uhr FC Eilenburg Eilenburg SV Babelsberg 03 Babelsberg 19:00 live PUSH

Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften endete 2:2. Jonas Marx brachte Eilenburg in der 29. Minute in Führung, ehe Paul-Roman Wegener (56.) und Samir Werbelow (64.) die Partie drehten. Benjamin Luis sicherte den Gästen mit dem späten Ausgleich in der 83. Minute einen Punkt. Zuletzt spielte Eilenburg gegen den Halleschen FC 2:2, Alexander Vogel traf in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Babelsberg pausierte. In der Tabelle liegt Eilenburg mit 22 Punkten auf Rang 16, Babelsberg steht mit 30 Zählern auf dem zwölften Platz. ---

Heute, 19:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena 19:00 live PUSH

Im Hinspiel setzte sich Jena mit 2:0 durch. Sören Reddemann traf in der 15. Minute per Foulelfmeter, Ted Tattermusch erhöhte in der 33. Minute. Viktoria bezwang zuletzt Aufsteiger Plauen mit 2:0, Jena siegte 2:1 gegen denselben Gegner. Jena steht mit 43 Punkten auf Rang vier, Viktoria mit 25 Zählern auf dem 15. Platz. ---

Heute, 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde Hertha BSC Hertha BSC II 19:00 live PUSH

Das Hinspiel entschied Hertha BSC II mit 2:1 für sich. Nach der Führung von Sofiene Rachid Jannene (22.) drehte die U23 aus Berlin das Spiel durch Eliyas Strasner (32.) und Oliver Rölke (49.). Luckenwalde liegt mit 19 Punkten auf dem 17. Rang, Hertha BSC II belegt mit 37 Zählern Platz acht. Die Berliner kassierten zuletzt eine 2:4-Heimniederlage gegen Altglienicke. ---

Morgen, 13:00 Uhr Chemnitzer FC ChemnitzerFC Greifswalder FC Greifswald 13:00 live PUSH

Das Hinspiel endete 1:1. Artur Mergel brachte Chemnitz früh in Führung (8.), Johannes Manske glich in der 85. Minute aus. Greifswald trennte sich zuletzt torlos von Chemie Leipzig. Chemnitz steht mit 35 Punkten auf Rang neun, Greifswald belegt mit 40 Zählern den siebten Platz. ---

Beim 1:1 im Hinspiel traf Joey Breitfeld für den BFC Dynamo (43.), ehe Lars Kleiner in der 89. Minute den Ausgleich für Erfurt erzielte. Zuletzt unterlag Erfurt in Zwickau mit 2:3, der BFC Dynamo gewann ein torreiches Spiel mit 5:3 bei Hertha Zehlendorf. Erfurt steht mit 43 Punkten auf Rang fünf, der BFC Dynamo mit 40 Punkten auf dem sechsten Platz. ---

Morgen, 16:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC FSV Zwickau FSV Zwickau 16:00 live PUSH

Zwickau entschied das Hinspiel mit 1:0 für sich. Marc-Philipp Zimmermann traf in der 34. Minute, in der Nachspielzeit sah Halles Kilian Pascal Zaruba die Rote Karte. Auch im letzten Spiel war Zimmermann mit seinem Treffer zum 3:2-Sieg gegen Erfurt entscheidend. Halle spielte zuvor 2:2 in Eilenburg. Halle ist Tabellenzweiter mit 52 Punkten, Zwickau rangiert mit 46 Punkten auf Rang drei. ---

So., 30.03.2025, 13:00 Uhr VFC Plauen VFC Plauen FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 13:00 live PUSH

Das erste Aufeinandertreffen endete 1:1. Abdulkadir Beyazit erzielte in der 32. Minute das 1:0 für Zehlendorf, Paul Kämpfer glich in der 66. Minute für Plauen aus. Zuletzt unterlag Plauen mit 1:2 in Jena, Zehlendorf kassierte eine 3:5-Niederlage gegen den BFC Dynamo. Plauen ist mit 16 Punkten Letzter, Zehlendorf liegt mit 25 Punkten auf Rang 14. ---

So., 30.03.2025, 13:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke BSG Chemie Leipzig BSG Chemie 13:00 live PUSH