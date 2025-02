Hallescher FC siegt, Hertha 03 Zehlendorf mit 2:2, Absage in Plauen

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Das Spiel ist abgesagt. Der FC Rot-Weiß Erfurt teilt dazu mit: "Das für Freitag, den 07. Februar, um 19 Uhr in unserem Steigerwaldstadion angesetzte Spiel gegen die Zweitvertretung von Hertha BSC muss witterungsbedingt abgesagt werden. Grund hierfür ist, dass der Platz gefroren und nicht bespielbar ist." ---

Luckenwalde kassierte eine bittere Niederlage und bleibt tief im Tabellenkeller. Nach dem 3:1-Sieg bei Chemie Leipzig sollte gegen Eilenburg der nächste Befreiungsschlag gelingen, doch es fehlte die offensive Durchschlagskraft. Eilenburg nutzte seine Chancen: Patrick Aguilar Alvarez brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung, ehe ein Eigentor von Mathis Bruns (80.) die Partie entschied. ---

Der BFC Dynamo setzte sich gegen Chemie Leipzig durch und bleibt in der Spitzengruppe. Kevin Lankford traf früh (18.) und brachte die Berliner auf Kurs. Chemie Leipzig mühte sich vergeblich um den Ausgleich, musste in der Nachspielzeit aber noch das 0:2 durch Julian Wießmeier (90.+5) hinnehmen. Damit gelang dem BFC die Revanche für die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel. Während der BFC Dynamo mit nun bei 33 Punkten steht, steckt Chemie nach der zweiten Niederlage in Folge im Tabellenkeller fest. ---

Greifswald fuhr einen wichtigen Heimsieg ein und rückte damit näher an die Spitzengruppe heran. Soufian Benyamina brachte die Gastgeber früh in Führung (5.) und erhöhte in der 71. Minute per Foulelfmeter. Babelsberg, das zuvor gegen Hertha 03 Zehlendorf gewonnen hatte, kam durch einen Treffer von Daniel Frahn in der Nachspielzeit (90.+5) zwar noch zum Anschluss, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern. ---

Der 1. FC Lok Leipzig bleibt das Maß der Dinge in der Regionalliga Nordost. Gegen Viktoria Berlin, das in Unterzahl spielte, reichte ein Treffer von Stefan Maderer (58.), um die Tabellenführung zu untermauern. Viktoria schwächte sich bereits in der ersten Halbzeit durch eine Gelb-Rote Karte für Alexander Dikarev (37.) selbst. Nach der Niederlage bleibt die Mannschaft im unteren Tabellendrittel. ---

Carl Zeiss Jena setzte sich in einem umkämpften Spiel beim Chemnitzer FC durch. Die Gastgeber gingen durch Tom Baumgart (31.) in Führung, doch Kay Seidemann glich noch vor der Pause aus (42.). In der Schlussphase schlug Seidemann erneut zu und sicherte Jena den Auswärtssieg (86.). Damit klettert Jena, während Chemnitz den Sprung in die obere Tabellenhälfte verpasste. ---

Der Hallesche FC setzte seinen Aufwärtstrend fort und gewann mit 2:1 bei der VSG Altglienicke. Serhat Polat brachte die Gäste früh in Führung (14.), ehe Fabrice Hartmann nur eine Minute später auf 2:0 erhöhte. Altglienicke kam nach der Pause besser ins Spiel und verkürzte durch Paul-Vincent Manske (67.), konnte den Ausgleich aber nicht mehr erzwingen. Mit dem Sieg bleibt der HFC erster Verfolger von Lok Leipzig, während Altglienicke im Mittelfeld feststeckt. ---

Hertha 03 Zehlendorf holte im ersten Spiel nach der Rückkehr ins Ernst-Reuter-Sportfeld ein 2:2 gegen ZFC Meuselwitz. Gabriel Figurski Vieira brachte die Gastgeber per Elfmeter früh in Führung (12.), doch Meuselwitz glich durch Fabian Raithel (26.) aus. Nach der Pause schien Florian Hansch mit seinem Treffer zum 2:1 (50.) die Partie zugunsten der Gäste zu entscheiden, doch Bocar Baro rettete Zehlendorf mit seinem späten Tor (83.) einen Punkt. ---