Hallescher FC siegt beim BFC Dynamo – 5:1 von Hertha Zehlendorf

Am heutigen Freitagabend ist der 32. Spieltag der Regionalliga Nordost mit zwei richtungsweisenden Partien gestartet. Während der Hallesche FC mit einem Auswärtssieg beim BFC Dynamo den Rückstand auf Spitzenreiter Lok Leipzig auf zwei Punkte verkürzt, feiert der FC Hertha 03 Zehlendorf im Abstiegskampf einen furiosen 5:1-Heimsieg gegen Viktoria 1889.

Der Hallesche FC bleibt Lok Leipzig auf den Fersen und fährt beim BFC Dynamo den nächsten wichtigen Sieg ein. In einer intensiven Partie gerieten die Gäste zunächst in Rückstand. John Liebelt traf in der 30. Minute zur Führung für die Berliner. Die Antwort der Hallenser folgte prompt: Nur drei Minuten später glich Robert Berger nach einem gelungenen Angriff zum 1:1 aus. Kurz vor dem Pausenpfiff erhielt Halle einen Strafstoß zugesprochen. Jonas Nietfeld übernahm die Verantwortung und verwandelte in der zweiten Minute der Nachspielzeit zur 2:1-Führung.

---

Im Abstiegskampf hat der FC Hertha 03 Zehlendorf ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Mit 5:1 fegte die Mannschaft den FC Viktoria 1889 Berlin weg. Bereits in der 17. Minute traf Jonas Hartl zur Führung, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte legte er zum 2:0 nach. Zuvor musste Viktoria ab der 39. Minute in Unterzahl agieren – Minyoung Lee sah die Rote Karte. Nach dem Seitenwechsel spielte Zehlendorf wie entfesselt. Bocar Baro erhöhte in der 51. Minute auf 3:0, nur fünf Minuten später verwandelte Gabriel Figurski Vieira einen Foulelfmeter zum 4:0. In der 64. Minute schnürte Bocar Baro mit seinem zweiten Treffer den Doppelpack. Der Ehrentreffer durch Lucien Littbarski in der 89. Minute blieb reine Ergebniskosmetik.

Erfurt verpasste es zuletzt, den dritten Tabellenplatz anzugreifen – ein spätes Eigentor gegen Schlusslicht Plauen kostete den sicher geglaubten Sieg. Luckenwalde musste sich gegen Jena knapp mit 0:1 geschlagen geben und steht auf einem Abstiegsplatz. Im Hinspiel drehte Erfurt nach Rückstand das Spiel binnen zwei Minuten. Die Thüringer wollen nun vor heimischem Publikum zeigen, dass sie mehr sind als ein solides Spitzenteam – doch der FSV wird sich mit aller Kraft gegen den nächsten Rückschlag stemmen.

Morgen, 13:00 Uhr VFC Plauen VFC Plauen VSG Altglienicke Altglienicke 13:00

Für Plauen bleibt die Lage aussichtslos. Zwar erkämpfte der Aufsteiger zuletzt ein 1:1 in Erfurt, doch mit nur 19 Punkten ist der Rückstand auf das rettende Ufer zu groß und nur von theoretischer Natur. Altglienicke unterlag Chemnitz mit 0:2 und zeigte dabei wenig Gegenwehr. Im Hinspiel gab es einen knappen 1:0-Erfolg für die Berliner.

Das Topspiel steigt in Chemnitz: Der CFC zeigte zuletzt beim 2:0 in Altglienicke eine abgeklärte Leistung. Lok Leipzig kam gegen Greifswald nicht über ein torloses Remis hinaus und ließ damit die Chance zur Vorentscheidung im Titelkampf liegen. Und ausgerechnet das Hinspiel gegen Chemnitz war eine der schmerzhaftesten Niederlagen für die Leipziger – ein 0:2 vor heimischer Kulisse, bei dem Jong-min Seo und Jannick Wolter trafen. Lok braucht dringend ein Erfolgserlebnis – sonst droht Halle noch näher zu kommen. --- So., 04.05.2025, 13:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Hertha BSC Hertha BSC II 13:00 Chemie Leipzig steht unter Druck. Nach dem 1:3 gegen Halle und einer Gelb-Roten Karte für Elias Ndukwe Oke ist die Mannschaft tief im Abstiegskampf gefangen. Hertha BSC II präsentierte sich beim 4:1 gegen Meuselwitz in Torlaune, angeführt von einem glänzend aufgelegten Änis Ben-Hatira. Im Hinspiel siegte Chemie nach Rückstand mit 2:1 in Berlin – Timo Mauer drehte damals die Partie. Der Heimvorteil könnte erneut zum Zünglein an der Waage werden.

So., 04.05.2025, 13:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald FC Eilenburg Eilenburg 13:00

Greifswald nahm beim 0:0 in Leipzig einen wertvollen Punkt mit. Im Hinspiel gegen Eilenburg war das anders: Ein klares 3:0 mit Treffern von Abu-Alfa, Benyamina und Ndualu sicherte drei ungefährdete Punkte. Eilenburg kämpfte sich zuletzt mit einem wilden 4:3 gegen Zehlendorf aus dem Keller, drehte die Partie in der Nachspielzeit und zeigte große Moral. Das Duell verspricht Tempo, Kampf – und für die Gäste geht es um nichts weniger als das Überleben in der Liga.

So., 04.05.2025, 13:30 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz FSV Zwickau FSV Zwickau 13:30

Meuselwitz wurde beim 1:4 von Hertha BSC II förmlich überrollt. Zwickau hingegen gewann nach hartem Kampf gegen Babelsberg mit 2:1 durch ein spätes Tor von Luis Klein. Der FSV will den dritten Tabellenplatz verteidigen. Im Hinspiel drehte Zwickau einen frühen Rückstand zum 2:1-Erfolg. Auch diesmal ist die Favoritenrolle klar verteilt – doch Meuselwitz hat oft gezeigt, dass es unangenehm sein kann, dort zu spielen.

Di., 06.05.2025, 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena 19:00