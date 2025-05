Hallescher FC präsentiert ersten Neuzugang: "Wir sind total überzeugt"

Mit Tom Müller (ETSV Hamburg) und Joe-Joe Richardson (Greifswalder FC) wurden zwei Spieler, die in der abgelaufenen Regionalliga-Saison beim Halleschen FC unter Vertrag standen, schon bei neuen Verein vorgestellt. Nun haben die Saalestädter selbst ihren ersten Neuzugang vermeldet.

"Julien ist mir bereits letzte Saison bei Viktoria Berlin aufgefallen, wo er mit seiner Geschwindigkeit und beachtlichen Quote an Torbeteiligungen Begehrlichkeiten geweckt hat“, wird Sportdirektor Daniel Meyer zur Neuverpflichtung zitiert. "Leider war er aufgrund seiner Vertragssituation damals nicht verfügbar. Wir sind trotz der schwierigen letzten Saison von seinen Qualitäten total überzeugt und freuen uns, ihn kommende Saison im Leuna-Chemie-Stadion sprinten zu sehen", so Meyer über den Außenbahnspieler.