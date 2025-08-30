Hallescher FC marschiert, Babelsberg mit 4:0, BFC Preussen punktet

Die heutigen Partien des 6. Spieltags der Regionalliga Nordost brachte erneut packende Duelle und klare Ansagen im Kampf um die Spitzenplätze. Während der Hallesche FC seine makellose Bilanz ausbaute, setzte der SV Babelsberg 03 ein dickes Ausrufezeichen. Auch Aufsteiger BFC Preussen meldete sich mit einem wichtigen Dreier zurück.

Die Gäste aus Berlin erwischten einen perfekten Start und stellten bereits in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg. In der 7. Minute traf Jonas Nietfeld zur Führung, nur fünf Minuten später erhöhte Julien Friedrich in der 12. Minute auf 2:0. Als Jonas Nietfeld in der 25. Minute sein zweites Tor erzielte, war der Spielverlauf früh vorgezeichnet. Luckenwalde bemühte sich im weiteren Verlauf. Erst in der Schlussviertelstunde gelang Sofiene Rachid Jannene in der 76. Minute der Ehrentreffer zum 1:3, der aber nichts mehr am Ausgang änderte. FSV-Spieler Mike Bachmann musste in der 85. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.

In Greifswald reichte dem Halleschen FC ein Blitzstart, um den sechsten Sieg im sechsten Spiel perfekt zu machen. Bereits in der ersten Minute traf Julien Damelang zum 1:0 und stellte die Weichen auf Auswärtserfolg. In der Nachspielzeit machte Malek Fakhro mit 2:0 den Deckel zum 2:0 drauf. Mit nun 18 Punkten aus sechs Partien festigt der HFC die Tabellenführung. ---

Babelsberg zeigte im Auswärtsspiel beim BFC Dynamo eine Demonstration seiner Offensivstärke. Tino Schmidt brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung und legte nur eine Minute später nach. In der 28. Minute erhöhte Luis Müller, ehe George Didoss in der 42. Minute den 4:0-Halbzeitstand herstellte. Im zweiten Durchgang verwalteten die Gäste den klaren Vorsprung. Mit diesem deutlichen Sieg klettert Babelsberg in der Tabelle, während der BFC Dynamo im Tabellenkeller festhängt. ---

Ein hart umkämpftes Spiel in Chemnitz endet mit einem 1:1. Patrick Breitkreuz traf kurz vor dem Pausenpfiff in der 45. Minute zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel warfen die Gastgeber alles nach vorn und erzielten in der Nachspielzeit durch Dejan Bozic noch den 1:1-Ausgleichstreffer. ---

Das Berliner Duell war ein packendes Hin und Her mit einem späten Ausgleich. Oliver Rölke brachte Hertha BSC II in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Sven Reimann in der 60. Minute aus, ehe Yunus Ünal die Gäste in der 75. Minute wieder nach vorn brachte. Doch Stanley Keller rettete Zehlendorf in der 82. Minute zumindest einen Punkt. Bitter aus Sicht der Gastgeber: Iba May vergab in der 62. Minute einen Elfmeter. Mit diesem Remis bleibt Hertha BSC II im Mittelfeld, während Zehlendorf weiterhin sieglos im Tabellenkeller steht. ---

Rot-Weiß Erfurt hat nach dem 3:1 bei der VSG Altglienicke einen Lauf. Früh stellte das Team die Weichen auf Sieg, und mit zwölf Punkten aus fünf Spielen bleibt der Kontakt zur Tabellenspitze eng. Die U23 des 1. FC Magdeburg reist nach einem emotionalen 4:3-Heimerfolg gegen den BFC Dynamo an. Aleksa Marusic sicherte in der Nachspielzeit per Elfmeter den Sieg in einem turbulenten Spiel. Mit neun Punkten aus fünf Spielen gehört der 1. FC Magdeburg II zu den positiven Überraschungen des bisherigen Saisonverlaufs. ---

Der FSV Zwickau zeigte beim 3:3 in Berlin Moral, musste aber erneut späte Gegentore hinnehmen. Mit sechs Punkten aus fünf Spielen sind die Sachsen zwar stabil, doch Siege fehlen, um sich vom Tabellenkeller abzusetzen. Der ZFC Meuselwitz wartet nach dem 1:1 gegen Eilenburg weiter auf den ersten Dreier der Saison. Califo Balde hatte die frühe Führung erzielt, doch ein verschossener Elfmeter von Florian Hansch besiegelte den Punktverlust. Mit nur drei Punkten aus vier Spielen wird der Druck auf die Gäste größer. ---

Der FC Eilenburg blieb gegen Meuselwitz ohne Sieg, das 1:1 war das zweite Remis im fünften Spiel. Trotz des Ausgleichstreffers von Corvin Kosak fehlt es an Konstanz, um enge Spiele zu gewinnen. Lok Leipzig dagegen setzte sich in einem intensiven Spiel gegen Chemnitz knapp mit 2:1 durch. Jonas Arcalean und Stefan Maderer sorgten für die Tore, trotz einer späten Roten Karte blieb Lok stabil. Mit 13 Punkten aus fünf Spielen ist das Team erster Verfolger von Spitzenreiter Halle. ---

