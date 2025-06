Hallescher FC leiht talentierten Angreifer: „Ein interessantes Profil“

Für die Reserve des FCA lief der Stürmer mit „Gardemaß“ und „einem interessanten Profil“, wie es in der Vorstellung heißt, in 44 Regionalliga-Partien auf und erzielte zehn Treffer. Im Winter folgte eine Leihe in die 3. Liga zum SV Sandhausen, die nach dessen Abstieg allerdings vorzeitig beendet wurde.

„Wir hatten Lucas schon letzten Sommer auf dem Zettel, da war der FC Augsburg allerdings nicht gesprächsbereit“, sagte HFC-Sportdirektor Daniel Meyer über den Angreifer. „Nach dem Abstieg von Sandhausen wurde die ursprünglich auf 1,5 Jahre angelegte Leihe abgebrochen und wir haben unsere Chance auf die Verpflichtung genutzt. Wir trauen Lucas in Heimatnähe den endgültigen Durchbruch im Männerfußball zu und freuen uns sehr, dass er nun bei uns ist.“