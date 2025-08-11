Hallescher FC: Junger Torhüter wird verliehen, neuer Keeper kommt

Nach dem erfolgreichen Start in die neue Saison der Regionalliga Nordost hat es beim Halleschen FC noch einmal personelle Bewegung gegeben. Mit Keno-Miguel Meyer wird ein junger Torhüter in die Regionalliga Nord verliehen, mit Jean-Marie Plath komplettiert ein Neuzugang das Torwart-Trio.

"Keno ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, bei einem Regionalligisten in seiner Heimat Spielpraxis zu sammeln", erklärte HFC-Sportdirektor die Leihe vom 19-jährigen Meyer. Beim Bremer SV soll der Keeper, der im vergangenen Sommer aus dem Nachwuchs des SV Werder Bremen zum HFC gekommen war, "wichtige Einsatzminuten auf hohem Niveau sammeln", heißt es in der Vereinsmitteilung. „Wir wollten ihm im Sinne seiner sportlichen Entwicklung die Möglichkeit geben und haben nunmehr die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen", so Meyer. Zum Spielerprofil:

Geschaffen wurden jene Voraussetzungen mit der Verpflichtung eines neuen Torhüters. Vom FC Eilenburg wechselt Jean-Marie Plath "für ein Jahr" nach Halle, informierten die Saalestädter. Beim HFC bildet der 23-Jährige in der neuen Saison gemeinsam mit Sven Müller und Luca Bendel das Trio zwischen den Pfosten. Aus seinen Stationen beim FSV Union Fürstenwalde, beim ZFC Meuselwitz, beim FC Rot-Weiß Erfurt und zuletzt in Eilenburg bringt der neue Schlussmann bereits die Erfahrung aus allerhand Regionalliga-Einsätzen mit. Zum Spielerprofil:

