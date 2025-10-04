Hallescher FC jubelt in Unterzahl, Chemnitzer FC kassiert Ausgleich

An der Ostsee sahen die Zuschauer eine umkämpfte Partie. Der Greifswalder FC ging kurz vor der Pause in Führung: In der 40. Minute traf David Vogt für die Hausherren. Doch der Aufsteiger BFC Preussen steckte nicht auf und belohnte sich im zweiten Durchgang. In der 80. Minute erzielte Niklas Brandt den Ausgleichstreffer. Am Ende stand ein Remis, das Greifswald jedoch nicht wirklich hilft, da die Mannschaft weiterhin tief im Tabellenkeller steckt. Preussen dagegen bleibt mit nun 16 Punkten im gesicherten Mittelfeld. ---

Für den BFC Dynamo war es ein erlösender Nachmittag. Nach zuvor neun Punkten aus zehn Spielen gelang gegen den FSV Zwickau ein Dreier. In der 76. Minute fiel die Entscheidung: Leandro Putaro verwandelte einen Foulelfmeter und brachte den Hauptstadtklub damit auf Kurs. Mit diesem knappen 1:0-Sieg verschaffte sich der BFC Dynamo etwas Luft im Tabellenkeller. ---

Das Duell im Alfred-Kunze-Sportpark brachte eine faustdicke Überraschung. Die BSG Chemie Leipzig, bis dato Tabellen-17., besiegte den Favoriten VSG Altglienicke klar mit 3:0. Überragender Mann war Stanley Ratifo, der mit einem Dreierpack den Nachmittag prägte. Zunächst traf er in der 26. Minute zum 1:0, erhöhte in der 55. Minute auf 2:0 und sorgte in der 71. Minute mit seinem dritten Treffer für den Endstand. Chemie feiert damit erst den zweiten Saisonsieg. Für Altglienicke war es ein herber Rückschlag.

Der Hallesche FC bleibt zuhause eine Macht. Gegen den ZFC Meuselwitz erzielten die Saalestädter den entscheidenden Treffer in der 59. Minute, als Julien Damelang seine Farben in Führung brachte. Zwar musste Halle nach der 76. Minute in Unterzahl agieren, weil Niklas Landgraf die Gelb-Rote Karte sah, doch die Gastgeber verteidigten ihren Vorsprung leidenschaftlich. ---

Vor 4143 Zuschauern entwickelte sich in Chemnitz ein packendes Duell. Der FC Eilenburg erwischte den besseren Start: In der 6. Minute traf Kurt Pestel zur frühen Führung. Der Chemnitzer FC ließ sich nicht beirren und schlug nur acht Minuten später zurück, als Dejan Bozic in der 14. Minute den Ausgleich markierte. Kurz vor der Pause drehte Maurizio Grimaldi in der 43. Minute das Spiel zugunsten der Himmelblauen. Doch der zweite Durchgang brachte Turbulenzen. In der 63. Minute sah Dejan Bozic die Rote Karte und schwächte seine Mannschaft. Chemnitz schien den knappen Vorsprung dennoch über die Zeit zu retten, doch in der vierten Minute der Nachspielzeit schlug Eilenburg zurück: William Kallenbach traf zum 2:2-Ausgleich. Für Chemnitz war es ein herber Dämpfer, während Eilenburg mit dem späten Punktgewinn seine Hoffnungen im Abstiegskampf am Leben hält. ---

Der FC Hertha 03 Zehlendorf holte beim 1:1 in Eilenburg einen Punkt. Noah Jones erzielte in der 22. Minute den Ausgleich, nachdem Marcus Niemitz die Gastgeber in der 18. Minute in Führung gebracht hatte. Trotz des Unentschiedens bleibt Zehlendorf weiter sieglos Tabellenletzter. Der SV Babelsberg 03 unterlag zuletzt beim 1. FC Lok Leipzig knapp mit 0:1. Das einzige Tor des Spiels erzielte Dorian Cevis bereits in der 18. Minute. Damit verharren die Babelsberger im unteren Mittelfeld und müssen nun in Berlin punkten. ---

Der FSV 63 Luckenwalde konnte am vergangenen Wochenende einen späten 1:0-Sieg gegen die BSG Chemie Leipzig feiern. In einer intensiven Partie erzielte Lucas Will in der Nachspielzeit den vielumjubelten Siegtreffer. Mit 18 Punkten liegt Luckenwalde auf einem starken siebten Platz. Der FC Carl Zeiss Jena hingegen feierte gleich zwei wichtige Siege innerhalb weniger Tage. Zunächst gewann der FCC gegen den Chemnitzer FC mit 2:0 – Sören Reddemann traf in der 45.+34 Minute per Strafstoß, und Marcel Hoppe erhöhte in der 45.+39 Minute. Am Mittwoch folgte der 1:0-Erfolg im Nachholspiel gegen Lok Leipzig. Vor 10405 Zuschauern erzielte Maxim Hessel in der 52. Minute das Tor des Abends. Lukas Wilton sah zudem in der 75. Minute für Leipzig die Rote Karte. Damit übernahm Jena die Tabellenführung. ---