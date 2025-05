Hallescher FC holt Landesmeisterschaft: Nun geht es um den Aufstieg!

Als einziger Verein aus Sachsen-Anhalt hatte der Hallesche FC in diesem Jahr für den Aufstieg in die Regionalliga gemeldet. Um die Rückkehr in die dritthöchste deutsche Spielklasse zu schaffen - aus dieser hatte der HFC sein Team während der Saison 2015/16 zurückgezogen - muss aber zunächst noch die Relegation erfolgreich bestritten werden.

Gegner in der Relegation kommt aus der Berlin-Liga

Neben dem Landesmeister von Sachsen-Anhalt haben nur Clubs aus drei der fünf übrigen Landesverbände im Nordosten einen möglichen Regionalliga-Aufsteiger gemeldet. Darum gibt es nicht - wie mit sechs Teilnehmern vorgesehen - zwei Dreier-Gruppen, in denen je ein Aufsteiger ausgespielt wird, sondern lediglich zwei Relegationspartien mit Hin- und Rückspiel.

Und klar ist auch schon: Den Halleschen FC führt die Reise zum Vertreter aus der Hauptstadt. Am 9. Juni genießen die Rot-Weißen das Heimrecht, zum Rückspiel geht es am 15. Juni nach Berlin. Nur der Gegner ist noch nicht hundertprozentig klar. Mit dem SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf und dem Steglitzer FC Stern haben zwei Vereine gemeldet - und beide haben vor dem letzten Spieltag am kommenden Wochenende noch rechnerische Chancen. Allerdings spricht angesichts von drei Punkten und 20 Toren Vorsprung vieles für Hohen Neuendorf als Kontrahenten.

HFC dreht Pausenrückstand zum Auswärtssieg

Gegen den einstigen Zweitligisten aus dem Norden der Hauptstadt - eigentlich gehört die Stadt schon zum Landkreis Oberhavel - braucht der HFC womöglich dieselbe Moral wie am Sonnabend in Magdeburg. Denn nach einem Treffer von Sydney Collien Maier hatte der Favorit zur Pause zurückgelegen. Nach dem Seitenwechsel allerdings drehten Ronja Meißner, Lavina Kadler und Prisca Staiger die Partie, führten den Halleschen FC damit zur Landesmeisterschaft - und in die Aufstiegsspiele zur Regionalliga. Im zweiten Duell der Relegation trifft übrigens der SV Eintracht Leipzig-Süd auf den FSV Babelsberg 74.

