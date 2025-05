– Foto: Imago Images

Hallescher FC hält Titelkampf offen – Erfurt zieht an Zwickau vorbei Regionalliga Nordost: Die Übersicht über die Partien des 33. Spieltags Verlinkte Inhalte Regionalliga Nordost HallescherFC FSV Zwickau FC Viktoria Hertha BSC II + 14 weitere

Der 33. und damit vorletzte Spieltag der Regionalliga Nordost ist heute mit vier Partien zu Ende gegangen – und er bringt neue Spannung in die entscheidenden Tabellenzonen. Der Hallesche FC wahrt mit einem deutlichen Heimsieg gegen den FC Hertha 03 Zehlendorf seine Minimalchance auf den Meistertitel.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Im Kampf um den Klassenerhalt hat der FC Eilenburg gegen den favorisierten Chemnitzer FC einen Punkt geholt. Jonas Marx brachte die Gastgeber bereits in der 8. Minute in Führung Nach dem Seitenwechsel schlug der CFC zurück: Jong-min Seo glich in der 53. Minute aus. Doch Eilenburg blieb wach und ging nur neun Minuten später durch Noah Baumann erneut in Führung. In einer hektischen Schlussphase drängte Chemnitz auf den Ausgleich, der schließlich durch Fynn Seidel in der 88. Minute fiel.

---

Der BFC Dynamo hat sich im Berliner Stadtduell bei Hertha BSC II mit 2:1 durchgesetzt. Ben Meyer erzielte bereits in der 6. Minute die frühe Führung für die Gäste. Hertha II kam kurz vor der Pause durch Oliver Rölke zum Ausgleich (45.). Doch nach dem Seitenwechsel kam der BFC. Rufat Dadashov verwandelte in der 56. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung – und diesmal ließen sich die Gäste den Vorsprung nicht mehr nehmen. ---

Der SV Babelsberg 03 kassiert im Brandenburg-Duell gegen den FSV 63 Luckenwalde vor 2625 Zuschauern eine 1:2-Heimniederlage. Dabei begann das Spiel für die Gastgeber vielversprechend: Jannis Lang brachte Babelsberg in der 21. Minute in Führung. Doch noch vor der Pause der Rückschlag – Tim Schleinitz glich in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 1:1 aus. Als viele schon mit einem Remis rechneten, schlug Simon Gollnack in der 77. Minute für die Gäste zu. ---

Der FC Carl Zeiss Jena hat im Rennen um Platz vier einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Vor 7296 Zuschauern unterlagen die Gastgeber dem ZFC Meuselwitz mit 0:1. Das Tor des Tages erzielte René Eckardt, er traf in der 19. Minute für die Gäste. ---

Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat seine Pflicht erfüllt und ist dem Meistertitel einen gewaltigen Schritt nähergekommen. Gegen den feststehenden Absteiger VFC Plauen kontrollierten die Leipziger das Spielgeschehen. Lange Zeit jedoch blieb das Offensivspiel ohne Ertrag – bis zur 61. Minute, als Eric Träger den Ball unglücklich ins eigene Tor lenkte. Nur sieben Minuten später sorgte Alexander Siebeck mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung. ---

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat sich im Kampf um Platz drei mit einem knappen Auswärtssieg bei der VSG Altglienicke durchgesetzt. Ben-Luca Moritz erzielte in der 44. Minute das Tor des Tages. In der 59. Minute sah Phillip Aboagye auf Seiten der Gäste die Gelb-Rote Karte – doch Altglienicke konnte die Überzahl nicht nutzen. Erfurt brachte die knappe Führung über die Zeit. ---

Für den FC Viktoria 1889 Berlin war das Heimspiel gegen den Greifswalder FC eine verpasste Gelegenheit, sich im Abstiegskampf abzusetzen. Die Gäste gingen früh durch Rudolf Ndualu in der 19. Minute in Führung. Doch Viktoria schlug zurück: Oleg Scacun glich in der 59. Minute per Foulelfmeter aus. Trotz druckvoller Schlussphase gelang keinem der beiden Teams ein weiterer Treffer. ---

Der Hallesche FC hat seine Hausaufgaben souverän erledigt und die Meisterschafts-Entscheidung vertagt. Gegen Aufsteiger Hertha 03 Zehlendorf ließ die Mannschaft keine Zweifel aufkommen. Jonas Nietfeld brachte den HFC per Foulelfmeter in der 19. Minute in Führung, Fabrice Hartmann erhöhte nur vier Minuten später. Noch vor der Pause traf Serhat Polat zum 3:0 – und legte in der 54. Minute mit seinem zweiten Treffer nach. Zehlendorf konnte nur noch in der Nachspielzeit Ergebniskosmetik betreiben: Bocar Baro verwandelte einen Elfmeter zum 4:1-Endstand. Marc Enke sah in der 59. Minute Gelb-Rot. ---