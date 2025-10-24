Hallescher FC gegen Lokomotive Leipzig im exklusiven Livestream Regionalliga Nordost +++ Zum Spitzenspiel empfangen die Hallenser den 1. FC Lokomotive Leipzig Verlinkte Inhalte Regionalliga Nordost Lok Leipzig HallescherFC

Bereits acht Punkte beträgt der Rückstand des Halleschen FC auf den Tabellenführer der Regionalliga Nordost 1. FC Lokomotive Leipzig. Nicht wenige betrachten das direkte Duell zwischen beiden Teams am Freitagabend (ab 19 Uhr im Livestream auf mz.de und volksstimme.de) schon als eine Art letzte Chance für den HFC, sich ernsthafte Hoffnungen auf die Meisterschaft zu wahren.

Gestern, 19:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC 1. FC Lokomotive Leipzig Lok Leipzig 2 4 + Video Für HFC-Coach Robert Schröder gilt dies nicht. "Es ist ein Spiel von 34", sagt der 37-Jährige zum Duell zwischen dem Vierten und dem Ersten. Mit der Gefahr, nach dem 13. Spieltag schon elf Punkte hinter der Lok zu liegen, wolle sich Schröder nicht gedanklich auseinandersetzen. "Ich bin Optimist und sehe das Gute und werde mich nicht mit Negativszenarien beschäftigen", erklärt er und ergänzt zu möglichen "Was-wäre-wenn-Szenarien": "Konjunktiv ist die Sprache des Verlierers."