Hallescher FC gegen Lokomotive Leipzig im exklusiven Livestream

Bereits acht Punkte beträgt der Rückstand des Halleschen FC auf den Tabellenführer der Regionalliga Nordost 1. FC Lokomotive Leipzig. Nicht wenige betrachten das direkte Duell zwischen beiden Teams am Freitagabend (ab 19 Uhr im Livestream auf mz.de und volksstimme.de) schon als eine Art letzte Chance für den HFC, sich ernsthafte Hoffnungen auf die Meisterschaft zu wahren.
Für HFC-Coach Robert Schröder gilt dies nicht. "Es ist ein Spiel von 34", sagt der 37-Jährige zum Duell zwischen dem Vierten und dem Ersten. Mit der Gefahr, nach dem 13. Spieltag schon elf Punkte hinter der Lok zu liegen, wolle sich Schröder nicht gedanklich auseinandersetzen. "Ich bin Optimist und sehe das Gute und werde mich nicht mit Negativszenarien beschäftigen", erklärt er und ergänzt zu möglichen "Was-wäre-wenn-Szenarien": "Konjunktiv ist die Sprache des Verlierers."
Für den HFC gehe es darum, "dass wir dieses Spiel gewinnen wollen und uns damit beschäftigen, was wir dafür tun müssen, um dieses zu gewinnen", betont Schröder. Denn so viel ist für den Trainer nach zwei Remis und drei Niederlagen in den ersten zwölf Partien auch klar: "Wir sind in der Situation, dass wir Spiele gewinnen müssen." Bestenfalls schon am Freitagabend, wenn zahlreiche Zuschauer die Tribünen des Leuna-Chemie-Stadions füllen werden: "Ich denke, dass es ein absolutes Highlightspiel ist, wenn man die Mannschaft empfängt, die die letzten 15 Monate in dieser Liga dominiert hat", sagt Schröder. Und noch mehr wäre es ein Highlight, könnte der HFC jenen Dominator der Regionalliga Nordost besiegen.
Ob dies gelingt, können Fans und Interessierte am Freitagabend im Livestream auf mz.de und volksstimme.de verfolgen. Für alle Abonnenten der digitalen Mitteldeutschen Zeitung oder der Volksstimme ist der Stream als Teil des Abos kostenlos.
>> Zum Livestream auf volksstimme.de: (hier klicken)
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden
____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!