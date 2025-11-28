Hallescher FC feiert ersten Regionalliga-Dreier seit Anfang Oktober

Im Heimspiel gegen den FC Eilenburg landeten die Rot-Weißen den erhofften Pflichtsieg. Vor 4800 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion - der niedrigsten Kulisse der bisherigen Saison - mussten sich die Hallenser ins Spiel hineinarbeiten. Erst mit dem Pausenpfiff belohnte Serhat Polat die Hausherren per Kopf mit der 1:0-Führung gegen den Tabellenvorletzten.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte der HFC zwar das Geschehen, zunächst allerdings ohne klare Gelegenheiten. Dafür aber trafen die Hausherren nach einer Ecke: Jan Löhmannsröben vollstreckte zum 2:0. In der Folge verwalteten die Saalestädter die Führung und sorgten in der Nachspielzeit durch Bocar Baro für die Entscheidung.

Nach zuletzt zwei Niederlagen und drei Unentschieden fuhr der Hallesche FC so im letzten Auftritt der Hinrunde seinen achten Sieg ein. In der Tabelle übernachten die Saalestädter zunächst auf Tabellenrang fünf.

