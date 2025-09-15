Hallescher FC fährt zu Landesligisten: Das Achtelfinale im Landespokal

Am späten Montagnachmittag hat das Los entschieden! In Magdeburg wurden die Achtelfinal-Paarungen des dachbleche24-Landespokals gezogen. Für Titelverteidiger Hallescher FC führt die Reise zu einem Landesligisten.

Am Wochenende des 10. bis 12. Oktobers fordert der SV Rot-Weiß Kemberg den Regionalligisten heraus. Bemerkenswert: In den sieben weiteren Partien gibt es kein einziges Duell zwischen Ligakontrahenten. Die Oberligisten VfL Halle 96 (bei Dessau 05), SG Union Sandersdorf (bei Blau-Weiß Dölau) und 1. FC Lok Stendal (bei Eintracht Emseloh) sind bei Verbandsligisten gefordert, der VfB Germania Halberstadt fährt zum Burger BC. Der SV Plötzkau - neben dem BBC der einzig verbliebene Landesklasse-Vertreter im Wettbewerb - empfängt den SSV Gardelegen. Außerdem trifft Turbine Halle auf den SV Westerhausen und der SV 09 Staßfurt empfängt den SC Bernburg zum Salzland-Derby.

Landespokal-Auslosung im Liveticker

Allmählich steigt die Anspannung. Noch etwas mehr als eine Stunde, dann beginnt die Achtelfinal-Auslosung im TV-Studio in Magdeburg. Bis dahin findet ihr hier alles Wissenswerte zur heutigen Ziehung: Zwei Landesklassisten im Topf: Wissenswertes zur Landespokal-Auslosung

Nur noch wenigen Minuten bis zum Start der Ziehung.

Die Frage aller Fragen lautet natürlich auch heute wieder: Wer bekommt den Regionalligisten und Titelverteidiger Hallescher FC zugelost?

Vorgesehen ist das Achtelfinale, das heute ausgelost wird, übrigens für das Wochenende des 10. bis 12. Oktober.

Los geht es!

Der SV Westerhausen... fährt zum Landesligisten Turbine Halle.

Der SV 09 Staßfurt... trifft im Salzland-Derby auf den SC Bernburg!

Der SV Plötzkau... empfängt den Landesligisten SSV 80 Gardelegen.

Der Hallesche FC... gastiert beim Landesligisten SV Rot-Weiß Kemberg.

Nach einem kurzen Talk mit Nico Koch geht es gleich weiter.

Der SV Dessau 05... trifft auf den Oberligisten VfL Halle 96.

Der SV Blau-Weiß Dölau... bekommt Oberligist SG Union Sandersdorf zu Besuch.

Der Landesklasse-Vertreter Burger BC... begrüßt Oberligist VfB Germania Halberstadt.

Und der 1. FC Lok Stendal... fährt zum SV Eintracht Emseloh.

Das war es mit der Achtelfinal-Auslosung im dachbleche24-Landespokal. Da sind doch einige spannende Partie herausgekommen. Danke fürs Dabeisein!

Landespokal-Auslosung im Liveticker

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!