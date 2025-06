Hallescher FC empfängt einen Erstligisten, Wiedersehen für den FCM

Am frühen Sonntagabend haben die Loskugeln entschieden. Sprinter Owen Ansah hat im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Auslosung für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals vorgenommen. Mit dem 1. FC Magdeburg und dem Halleschen FC landeten zwei Vertreter aus Sachsen-Anhalt im Lostopf.

Auf die Blau-Weißen aus der Landeshauptstadt kommt eine weite Fahrt zu. Der Zweitligist gastiert beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken, der in der Relegation knapp am Aufstieg zur 2. Bundesliga gescheitert ist. Zuletzt trafen beide Teams in der Saison 2021/22 in der 3. Liga aufeinander. Außerdem kommt es zum Wiedersehen mit Kai Brünker, der vor zwei Jahren aus Magdeburg nach Saarbrücken gewechselt war.

Derweil darf sich der Halleschen FC auf ein Heimspiel gegen einen Erstligisten freuen. Der Landespokalsieger von Sachsen-Anhalt bekommt Besuch vom FC Augsburg und seinem neuen Cheftrainer Sandro Wagner, der an der Saale sein Pflichtspiel-Debüt geben wird.