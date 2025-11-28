Hallesche Dominanz, späte Dramen und ein emotionales Thüringen-Derby

Die heutige Forsetzung des 17. Spieltags bot die Regionalliga Nordost erneut all das, was diese Liga ausmacht: große Kulissen, intensives Derby, Last-Minute-Wendungen und Mannschaften, die sich mit Leidenschaft gegen ihre Saisonrealität stemmen.

Vor 4832 Zuschauern setzte der Hallesche FC ein kraftvolles Ausrufezeichen und bleibt dank eines souveränen Heimerfolgs weiter oben dran. Die Mannschaft dominierte über weite Strecken und nutzte ihre Chancen in den entscheidenden Momenten. Den Beginn machte Serhat Polat, der in der 45. Minute zum 1:0 vollendete und damit die Richtung vorgab. Nach der Pause erhöhte Jan Löhmannsröben in der 60. Minute auf 2:0 und brachte Stabilität wie Klarheit in die Partie. In der Nachspielzeit sorgte Bocar Baro in der 90.+5 Minute für den emotionalen Schlusspunkt zum 3:0. Für die Gäste aus Eilenburg, die tief im Tabellenkeller feststecken, war es ein weiterer schwerer Abend. ---

Vor 4237 Fans entwickelte sich ein hart umkämpftes Duell zweier Traditionsvereine. Chemnitz suchte nach Kontrolle, der BFC nach Befreiung – und beide fanden zumindest ein Teilergebnis. Den ersten Wirkungstreffer setzte Willi Theodor Reincke, der in der 43. Minute zur Berliner Führung traf. Doch Chemnitz kämpfte bis zum Schluss und wurde belohnt: Dejan Bozic verwandelte in der 85. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1-Endstand. Ein Remis, das beide Mannschaften nicht so recht glücklich machen konnte. ---

Vor 451 Zuschauern entwickelte sich ein dramatisches Spiel. Luckenwalde rannte früh an und wurde belohnt: Tim Luis Maciejewski traf in der 23. Minute zur Führung. Doch Meuselwitz hielt dagegen – Andy Trübenbach glich in der 42. Minute aus. Die Schlussphase geriet dann zum emotionalen Orkan: Fabio Schneider traf in der 90. Minute per Foulelfmeter zum 2:1 – doch Meuselwitz schlug zurück. Andy Trübenbach verwandelte in der 90.+4 Minute ebenfalls einen Foulelfmeter zum 2:2 und krönte seine starke Leistung. Dramatisch zudem: ZFC-Spieler René Eckardt sah in der 80. Minute Gelb-Rot, was die Moral seiner Mannschaft noch bemerkenswerter erscheinen lässt. ---

Vor einer beeindruckenden Kulisse von 15040 Zuschauern brannte das Thüringen-Derby – und Rot-Weiß Erfurt lieferte einen leidenschaftlichen Auftritt. Stanislav Fehler traf in der 32. Minute zur Führung, nur drei Minuten später erhöhte Obed Chidindu Ugondu in der 35. Minute auf 2:0. Früh im zweiten Durchgang legte Romarjo Hajrulla in der 51. Minute das 3:0 nach. Jena stemmte sich gegen die drohende Niederlage, kam aber nur noch zum Anschluss: Marcel Hoppe traf in der 55. Minute zum 3:1. Für Erfurt ist dieser Triumph ein emotionaler und tabellarisch bedeutender Sieg – für Jena dagegen ein bitterer Rückschlag. ---

Morgen, 13:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen VSG Altglienicke Altglienicke 13:00

Der BFC Preussen konnte zuletzt nicht spielen – das Duell in Meuselwitz wurde abgesagt. Altglienicke tritt dagegen mit breiter Brust an. Das souveräne 3:0 im Nachholspiel gegen Hertha BSC II – geprägt durch Jonas Nietfelds Doppelpack in der 7. und 60. Minute sowie Paul-Vincent Manskes Treffer in der 68. Minute – hat VSG zurück in die Spitzengruppe gebracht. Ein Duell zweier Teams im Höhenflug. ---

Morgen, 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie FSV Zwickau FSV Zwickau 14:00

Chemie Leipzig erkämpfte sich in Eilenburg ein spätes 1:0. Der Foulelfmeter von Janik Mäder in der 90.+1 Minute war ein Lichtblick in einer insgesamt schweren Saison. Nun kommt der nächste schwere Gegner. Zwickau reist mit Selbstvertrauen an: Ein 4:0 gegen Chemnitz, in dem Sonny Ziemer, Veron Dobruna, Maximilian Somnitz per Foulelfmeter und Lukas Eixler trafen, lässt die Mannschaft weiter oben angreifen. ---

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 14:00

Greifswald verlor zuletzt 0:3 in Leipzig, zeigte aber über lange Zeit eine ordentliche Defensivarbeit, ehe Lok mit drei Toren in 21 Minuten die Partie entschied. Zehlendorf dagegen holte ein beachtliches 1:1 gegen Erfurt. Iba May traf in der 69. Minute zur Führung, ehe ein spätes Gegentor den erhofften Sieg zerstörte. Für beide Teams zählt nur ein Sieg, um nicht frühzeitig im Abstiegsstrudel zu versinken. ---

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr Hertha BSC Hertha BSC II SV Babelsberg 03 Babelsberg 14:00