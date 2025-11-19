Hallenzauber kehrt zurück nach Gustorf

Endlich ist es wieder so weit – nach der unglücklichen Absage zu Jahresbeginn kann das beliebte Hallenturnier-Wochenende der SpVg. Gustorf-Gindorf endlich nachgeholt werden. Vom 05. bis 07. Dezember 2025 verwandelt sich die Großsporthalle Gustorf wieder in ein Paradies für Nachwuchsfußballer und Fußballfans: Der NOEX AG WinterCup steht an.

Das traditionsreiche Hallenturnier ist längst weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Jahr für Jahr zieht es Mannschaften aus dem gesamten Rhein-Kreis Neuss und ganz NRW an. Rund 50 Teams treten an diesem Wochenende an – begleitet von bis zu 1.500 Zuschauern, die für eine einzigartige Stimmung sorgen.

Nachdem das ursprünglich geplante Turnier im Januar aufgrund eines Wasserschadens abgesagt werden musste, freut sich der Verein nun umso mehr, dass die Stadt Grevenbroich einen Ersatztermin im Dezember möglich gemacht hat. „Ein großes Dankeschön a die Stadt, die uns hier wirklich großartig unterstützt hat“.

In diesem Jahr konnte die SpVg. Gustorf-Gindorf zudem einen zusätzlichen starken Partner gewinnen: NOEX, ein traditionsreiches Grevenbroicher Unternehmen, unterstützt den Jugendfußball als Hauptsponsor des Turniers. „Wir sind Feuer und Flamme, dieses großartige Event zu fördern“, heißt es seitens NOEX, von Peter Hochhausen.

Neben der NOEX AG freut sich der Verein auch über die großartige Unterstützung aus dem Doppeldorf. Zahlreiche lokale Sponsoren und Unterstützer stehen der SpVg. Gustorf-Gindorf zur Seite – ohne sie wäre ein Turnier dieser Größenordnung schlicht nicht möglich. Diese Verbundenheit aus der eigenen Gemeinschaft macht das Event zu etwas ganz Besonderem.

Von Freitagmittag bis Sonntagabend wird in der Halle am Torfstecherweg also wieder der Ball rollen. Neben spannenden Spielen erwartet die Besucher ein vielseitiges Rahmenprogramm: leckere Speisen und Getränke zu gewohnt fairen Preisen, eine Tombola mit attraktiven Preisen und – passend zum Nikolauswochenende – einige Überraschungen für die jüngsten Gäste.

„Wir freuen uns riesig, dass wir dieses Highlight des Hallenfußball endlich wieder austragen können. Das wird ein Fest für die ganze Fußballfamilie“.

Die SpVg. Gustorf-Gindorf lädt alle Fußballfreunde herzlich ein, vorbeizukommen, mitzufiebern und ein Wochenende voller Spaß, Spannung und Sport zu erleben.

📅 Termin: 05.–07. Dezember 2025

📍 Ort: Großsporthalle Gustorf, Torfstecherweg, Grevenbroich