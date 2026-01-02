Hallenzauber in der Jorker Sporthalle

Der TuS Jork lädt zum Hallenzauber ein. Das Fußballturnier findet am kommenden Sonnabend, 3. Januar, in der Sporthalle Jork statt und ist in die Felder 1. Mannschaften (ab 9.45 Uhr) und 2. Mannschaften (ab 16 Uhr) unterteilt. Pro Feld gehen zehn Teams an den Start, darunter die A/O III, der Buxtehuder SV, Cranz-Estebrügge, FSV Bliedersdorf/Nottensdorf, VSV Hedendorf/Neukloster II sowie der TSV Apensen III, Turbine Ladekop, Lokomotive Borstel, die U17 der JSG Altes Land und die Max-Frank-Allstars. Insgesamt gibt es 56 Partien sowie eine Tombola mit 500 Preisen. Hauptpreis ist ein Reisegutschein im Wert von 250 Euro. Das Turnier, diesmal federführend organisiert von Fabian Cordes, Patrick Hanke und Florian Möller-Tiryaki, findet bereits seit mehr als 25 Jahren statt.