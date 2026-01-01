Hallenwinter mit Anspruch: Winter-Exer in Bernau

Der Hallenfußball startet mit Tempo ins neue Jahr. Am Samstag, 3. Januar 2026, richtet der BSV Rot-Weiß Schönow den III. Winter-Exer in der Erich-Wünsch-Halle in Bernau aus. Zehn Herrenmannschaften, zwei Vorrundengruppen, kurze Spielzeiten von zehn Minuten und ein klarer K.-o.-Modus versprechen einen langen, intensiven Hallenabend. Ab 17:15 Uhr geht es um Rhythmus, Präzision und Durchsetzungsvermögen – bis zum Finale um 22:45 Uhr.

Der Modus: Zwei Gruppen, kein Ausweichen Zunächst wird in zwei Fünfergruppen gespielt, jeweils im Modus „Jeder gegen jeden“. Jede Mannschaft absolviert vier Gruppenspiele, die Platzierung entscheidet über den weiteren Weg. Die beiden besten Teams jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein, dahinter werden alle weiteren Platzierungen ausgespielt. Der Turnieraufbau sorgt dafür, dass jedes Spiel Bedeutung hat – von der ersten Begegnung bis zum letzten Platzierungsspiel.

Ein Turnier mit klarer Handschrift Der Winter-Exer hat sich innerhalb kurzer Zeit als fester Termin im regionalen Hallenkalender etabliert. Die dritte Auflage knüpft an diese Entwicklung an. Gastgeber BSV Rot-Weiß Schönow setzt erneut auf ein kompaktes Format, das schnelle Entscheidungen erzwingt und den Hallenfußball in den Mittelpunkt stellt. Die Erich-Wünsch-Halle in Bernau bietet dafür den passenden Rahmen: eng, laut und ohne Raum für längere Anlaufphasen.

Gruppe A: Titelverteidiger und Gastgeber im Fokus

In der Gruppe A treffen mit dem FC Concordia Wilhelmsruh 1895 der Titelverteidiger, Gastgeber BSV Rot-Weiß Schönow und der Berliner TSC gleich mehrere bekannte Namen aufeinander. Ergänzt wird das Feld durch den BSV Heinersdorf und die Exer Legenden. Diese Mischung vereint sportlichen Ehrgeiz, Erfahrung und lokale Rivalität. Schon die Vorrunde verspricht enge Konstellationen, weil mehrere Teams den Anspruch haben, den Gruppensieg zu erreichen.

Gruppe B: Ausgeglichenheit als Grundton

Die Gruppe B bringt mit SV Empor Berlin II, SG Blankenburg, Pfeffersport, Borussia Pankow 1960 und dem FSV Fortuna Pankow 46 eine breite regionale Streuung auf das Parkett. Hier treffen unterschiedliche Spielansätze aufeinander: körperbetonte Teams, spielerische Lösungen und taktische Disziplin. In einer solchen Konstellation können wenige Tore über Halbfinale oder Platzierungsspiele entscheiden.

Der Auftakt ohne Schonfrist

Der Turnierabend beginnt um 17:15 Uhr mit dem Spiel zwischen dem FC Concordia Wilhelmsruh 1895 und dem BSV Heinersdorf. Parallel dazu startet die Gruppe B wenig später mit SV Empor Berlin II gegen Borussia Pankow 1960. Die enge Taktung der Ansetzungen sorgt dafür, dass sich früh ein Turnierrhythmus einstellt und keine Mannschaft lange Zeit hat, sich an Halle und Gegner zu gewöhnen.

Der lange Vorrundenblock als Belastungstest

Bis 21:03 Uhr werden sämtliche Gruppenspiele absolviert. In dieser Phase geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um Kräfteverteilung und mentale Stabilität. Wer die Vorrunde übersteht, hat bereits mehrere intensive Spiele in den Beinen – ein Faktor, der in den anschließenden Entscheidungsspielen eine zentrale Rolle spielt.

Halbfinals als Zäsur des Abends

Ab 21:30 Uhr beginnt die entscheidende Phase mit den beiden Halbfinals, in denen die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen aufeinandertreffen. Ab diesem Moment gibt es kein Rechnen mehr. Ein Spiel entscheidet über den Einzug ins Finale, ein weiteres über die Chance auf Platz drei. Die Spielzeit wird hier auf zwölf Minuten erhöht, was taktische Elemente stärker in den Vordergrund rückt.

Platzierungsspiele bis tief in den Abend

Auch abseits des Titelrennens bleibt der Wettbewerb dicht. Spiele um Platz neun, sieben und fünf sorgen dafür, dass alle Mannschaften bis zum Schluss gefordert sind. Diese Struktur verleiht dem Turnier Tiefe und hält die Spannung über den gesamten Abend hoch.

Das Finale als Höhepunkt

Um 22:45 Uhr endet der Winter-Exer mit dem Finale. Zwei Teams, die sich durch Vorrunde und Halbfinale gearbeitet haben, kämpfen um den Turniersieg der dritten Auflage. Zehn Minuten entscheiden über den Titel – und über den sportlichen Schlusspunkt eines Hallenabends, der den Fußball mit all seiner Intensität widerspiegelt.

Ein Hallenabend mit regionalem Gewicht

Der III. Winter-Exer ist mehr als ein Vorbereitungsturnier. Er ist Treffpunkt der Fußballszene, Standortbestimmung zum Jahresbeginn und Bühne für Mannschaften, die Hallenfußball ernst nehmen. In Bernau beginnt das Fußballjahr 2026 mit klarer Kante, hoher Dichte und einem Turnier, das vom ersten Anstoß an Spannung verspricht.