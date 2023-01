Dem Budenzauber steht in der Hallensaison 2022/23 nichts entgegen! – Foto: Geisler

Hallenturniere in Württemberg: Hier rollt der Ball am Dreikönigstag! Nach zwei Jahresübergängen ohne Hallenturniere wird am Dreikönigstag wieder fleißig gekickt!

Wo wird wieder in den Hallen gezaubert? FuPa Württemberg hat eine Übersicht, in welchen Hallen am 6. Januar 2023 Turniere anstehen.

Euer Turnier ist nicht dabei? Meldet euch bei uns per Mail an wuerrtemberg@fupa.net 📨 mit dem Namen, Datum und Teilnehmerfeld eures Turniers! Isnyer Hobby- und Firmenturnier

Beginn: 6. Januar, 18:00 Uhr – Finale: 8. Januar

Spielort: Rotmooshalle

Veranstalter: FC Isny ifm Cup

Beginn: 6. Januar, 10:00 Uhr

Spielort: Carl-Gührer-Halle

Veranstalter: TSV Tettnang

Teilnehmerfeld: SC Markdorf, SG Argental, SG Argental II, SGM HENOBO, SV Kressbronn, TSV Bodnegg, TSV Eschach, TSV Tettnang II, TSV Tettnang, VfB Friedrichshafen Dreikönigsturnier Oberelchingen

Beginn: 6. Januar, 09:00 Uhr

Spielort: Brühlhalle Elchingen

Veranstalter: SV Oberelchingen

Teilnehmerfeld: FC Straß, SC Lehr, SC Türkgücü Ulm, SGM Hörvelsingen / Langenau, SV Asselfingen, SV Oberelchingen, SV Offenhausen, SV Thalfingen, TSV Langenau, Türkspor Neu-Ulm II, VfL Bühl, VfL Ulm/Neu-Ulm Hallenkreismeisterschaft Landkreis Biberach

Beginn: 6. Januar, 10:00 Uhr – Finale: 8. Januar, 17:40 Ujr

Spielort: BSZ Halle Biberach

Veranstalter: WFV