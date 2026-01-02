Hallenturniere in der Region: Es ist einiges geboten

In den kommenden Tagen findet eine Reihe von namhaft besetzten Hallenturnieren statt. Besonders im Fokus steht dabei der Teamsport-Hofbauer-Cup des ASCK Simbach, der ebenso wie der Allianz Fischer-Cup der SpVgg Plattling und der Schwaiger-Cup des FSV VfB Straubing am Samstag ausgetragen wird. Zwei Tage später steigt das Event des FC Salzweg, das mit dem Aggretech-Cup einen neuen Namen hat.

Top besucht und hochkarätig besetzt war der Teamsport-Hofbauer-Cup in den letzten Jahren immer. Auch das 2026er-Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen und wird vom Bayernliga-Spitzenteam SV Erlbach angeführt. Mit dem Landesligisten SSV Eggenfelden und dem oberösterreichischen Landesligisten SK Altheim sind aber weitere starke Mannschaften dabei. Auf der Rechnung haben sollte man aber auch die Truppe von Ausrichter ASCK Simbach sowie die österreichische Bezirksliga-Formation des SV Weng.



Gruppe A: TSV Rotthalmünster, SSV Eggenfelden, SG Tann/Reut, FC Julbach-Kirchdorf

Gruppe B: SV Erlbach, DJK-SV Taubenbach, SV Weng, ASCK Simbach II

Gruppe C: SK Altheim, STV Ering, SV-DJK Emmerting, ASCK Simbach I





Die Turnierübersicht





Zehn Vereine weitteifern am Samstag (Beginn: 12 Uhr) beim 3. Schwaiger-Cup des FSV VfB Straubing um den Sieg. Erstmals wird das Turnier in der Halle der Jakob-Sandtner-Realschule ausgetragen.



Gruppe A: TSV Wacker Neutraubling, FSV VfB Straubing, DJK SB Straubing, SV Irlbach, FC Aiterhofen

Gruppe B: TSV Falkenstein, SpVgg Stadtamhof Regensburg, RSV Ittling, FSV VfB Straubing II, SV Sallach





Die Turnierübersicht







Ein Turnier mit Tradition ist der Allianz-Fischer-Cup, der SpVgg Plattling, der am Samstag um 13 Uhr angepfiffen wird. Als Titelverteidiger und klassenhöchster Starter ist Landesligist FC Dingolfing dabei.



Gruppe A: FC Dingolfing, SV Pankofen, SV Auerbach, Spvgg Osterhofen, FC Deggendorf

Gruppe B: FSV Prüfening, DJK Patriching, Spvgg Plattling, TuS Walburgskirchen, Türk Gücü Deggendorf



Die Turnierübersicht







Am Montag (5. Januar) findet ab 15 Uhr der Aggretech-Cup des FC Salzweg statt. Für den Turniersieg gibt es 500 Euro. Für Rang zwei sind es 300 Euro, der Dritte bekommt noch 200 Euro. Das Finale ist für 21:45 Uhr terminiert. Titelverteidiger ist der Bayerwald-Kreisklassist SV Habischried.



Gruppe A: Locki’s Taxi Guest“, FC Windorf, SG Altreichenau/Hintereben, SV Habischried, FC-DJK Tiefenbach, SV Wildenranna.



Gruppe B: FC Salzweg, DJK Vornbach II, SV Garham II, FC Dreisessel, TSV Nottau, SG Schalding/Hacklberg III.



Die Turnierübersicht