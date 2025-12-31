Hallenturniere in der Oberpfalz: Das ist direkt nach Neujahr los

Unmittelbar nach dem Jahreswechsel geht es auf dem Hallenparkett schon wieder zur Sache. Die Oberpfalz sieht zwischen dem 2. und 6. Januar zahlreiche Herrenturniere. Unter anderem wird der Futsal-Kreismeister im Raum Amberg/Weiden sowie der Bezirksmeister der Frauen gekürt. In Regensburg steigt ein Benefizturnier mit bekannten Namen. Das ist geboten.

EEAtec-Cup in Vilseck Abermals werden die Hallentage der JFG Obere Vils mit dem EEAtec-Cup eröffnet. Schauplatz ist die Turnhalle am Schnellweiher in Vilseck. Titelverteidiger dieses Abendturniers ist Lokalmatador 1.FC Schlicht und der gilt als Turnierfavorit. Zum Bezirksligisten, der offiziell als SG Seugast/Schlicht an den Start geht, gesellen sich ein Kreisligist, zwei Kreisklassisten und vier A-Klassisten. Zum ausführlichen Turnierplan...

Wittmann's Hallen Masters in Auerbach Stets ein Highlight der Oberpfälzer Hallensaison ist das gutbesetzte Hallenturnier des SV 08 Auerbach in der Helmut-Ott-Halle. Mit der SpVgg SV Weiden, Fortuna Regensburg und Titelverteidiger ATSV Erlangen zeigen drei Bayernligisten ihr Können. Dazu haben der SV Etzenricht und der FC Amberg ihr Kommen zugesagt. Dem gastgebenden Kreisligisten bleibt wie immer nur die Rolle des Underdogs. Zum ausführlichen Turnierplan... Suntec-Wintercup in Schwarzenfeld Alljährlich lädt der 1. FC Schwarzenfeld um den Jahreswechsel herum zu seinem Budenzauber in die Sportparkhalle ein. Mit vier Bezirksligisten, drei Kreisligisten und einem Kreisklassisten kann sich das Teilnehmerfeld durchaus sehen lassen. Zum ausführlichen Turnierplan... Endrunde der Kreismeisterschaft Amberg/Weiden in Weiden Nur zwölf Mannschaften wollen heuer Futsalmeister im Spielkreis Amberg/Weiden werden. So wenige werden es noch nie. An einem großen Turniertag wird die Hallenkrone vergeben. Als Austragungsort dient die Sporthalle der Sophie-Scholl-Realschule in Weiden. „Gejagte“ sind die beiden Bezirksligisten FC Weiden-Ost und SpVgg Vohenstrauß. Zum ausführlichen Turnierplan... Vorrunde der Kreismeisterschaft Regensburg in Thalmassing Die ersten Tickets für die Regensburger Kreis-Endrunde wurden bereits vergeben. Am Samstag gehen in Thalmassing die restlichen zwei Vorrundenturniere mit je fünf Teams über die Bühne. Höherklassigen Flair versprüht die Teilnahme des Landesligisten FC Tegernheim. Zum ausführlichen Turnierplan... Bezirks-Qualifikation der C-Junioren in Nittenau Wer fährt zur Bezirksmeisterschaft der U15-Junioren (24. Januar in Nittenau)? Drei Tickets werden am Samstag ebenfalls in der Nittenauer Regentalhalle vergeben. Die Klubs aus der Bayernliga, Landesliga und BOL spielen wie üblich ihr eigenes Quali-Turnier. Zwölf Mannschaften sind dabei und kämpfen in zwei Gruppen um einen Platz beim Bezirksfinale. Zum ausführlichen Turnierplan... Big Steppers Cup in Regensburg Beim Benefizturnier „Big Steppers Cup“ steht nicht nur das Sportliche, sondern vor allem der gute Zweck im Mittelpunkt. Schauplatz ist die Nordhalle an der Isarstraße. Auf dem Parkett mischen auch einige bekannte Fußballer aus der Region mit, darunter die Ex-Profis Jannik Graf und Alexander Freitag sowie einige jetzige oder ehemalige Bayernliga-Cracks.

Sonntag, 4. Januar



Vorrundenturnier der Kreismeisterschaft Cham/Schwandorf in Wernberg

Teil 2 der dreiteiligen Vorrunde bei der Hallen-Kreismeisterschaft Cham/Schwandorf geht am Sonntag in der Mehrzwecksporthalle Wernberg über die Bühne. Sieben Teams kämpfen um zwei Tickets fürs Kreisfinale, das am 11. Januar in Roding vonstatten geht. Dort ist die SpVgg Pfreimd als Titelverteidiger gesetzt. In Wenrberg spielen die Pfreimder Hallenexperten quasi „außer Konkurrenz“ mit. Zum ausführlichen Turnierplan...



Bezirksmeisterschaft der Frauen

Bei der „JobRad-Hallenmeisterschaft“ der Frauen in der Sporthalle des Kerschensteiner Berufsschulzentrum in Regensburg ist der Sportclub Regensburg Ausrichter für die Finalrunde mit sechs Mannschaften. Im Modus jeder gegen jeden wird der Bezirksmeister ermittelt, der sich für die Bayerische Meisterschaft am 25. Januar in Erlangen qualifiziert. Vor einem Jahr löste der 1. FC Schwarzenfeld überraschend Dauer-Sieger SC Regensburg ab. Zum ausführlichen Turnierplan...





Montag, 5. Januar



Aicher-Holzbau-Cup in Kareth

Mehr Tradition geht fast nicht auf Hallenparkett. Bereits seit 1992 richtet der TSV Kareth-Lappersdorf sein Turnier aus. Auch die 31. Auflage geht wieder am Abend vor dem Dreikönigstag über die Bühne. Großer Turnierfavorit ist Bayernligist SV Fortuna Regensburg. Der klassenhöchste Starter hat sich den Pokal zuletzt zweimal in Folge geschnappt. Aus der Landesliga Mitte ist der TSV Bad Abbach am Start. Dazu kommen vier Bezirksligisten und zwei Kreisligisten. Zum ausführlichen Turnierplan...





Dienstag, 6. Januar



Vorrundenturnier der Kreismeisterschaft Cham/Schwandorf in Roding

Auch am Dreikönigstag selbst geht es zur Sache. Und zwar in Roding, wo die letzten Tickets für die Kreisendrunde im Cham-Schwandorfer Raum vergeben werden. Auch das dritte und letzte Vorrundenturnier beherbergt sieben Mannschaften. Ausrichter TB 03 Roding aus der Landesliga schickt auch eine Truppe ins Rennen. Zum ausführlichen Turnierplan...