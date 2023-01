Hallenturniere im „Préizerdaul“ und in Hosingen Gleich zwei Turniere kommen ab heute Abend zur Austragung

Winterzeit – auch wenn der wahre Winter noch keinen Einzug gehabt hat – ist Hallenfußballzeit – so auch an diesem Wochenende im „Préizerdaul“ und in Hosingen, wo Senioren, Reserven und Veteranen sich zum Indoor-Kick einfinden werden.

Am heutigen Freitag treten in der Sporthalle in Pratzerthal (ab 19:30 Uhr) die Veteranen von Gasteber FC Pratzerthal-Redingen, Perlé, Folschette, Useldingen und Mertzig aufeinander. Im Park Hosingen sind ab 18:45 Uhr ebenfalls Alt-Herren im Einsatz, dort spielen neben dem austragenden FC AS Hosingen die AS Wintger, Orania Vianden, Bastendorf, Erpeldingen sowie die SG Daleiden-Arzfeld-Dasburg, die den internationalen Charakter dieses Turniers komplettiert.

Bei den Reserven messen sich am Samstag ab 14:30 Uhr in Pratzerthal Beckerich, Bastendorf, Folschette und Pratzerthal-Redingen, in der Hosinger „Coupe Evemie Scheuer“ treten die Reserven aus Hosingen I und II, Clerf, Wilwerwiltz, Fels, Norden 02, Erpeldingen, Ulflingen und ebenfalls die SG Daleiden-Arzfeld-Dasbzurg an.

