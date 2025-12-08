Hallenturniere des FV Ubstadt: Sportliche Highlights am 23. und 27. De

Der FV Ubstadt lädt auch in diesem Jahr zu Hallenturnieren in die Sport- und Kulturhalle ein. Bereits am Dienstag, 23. Dezember, startet das Kaiser-Gedächtnis-Turnier der ersten Mannschaften. Nach dem großen Erfolg im Vorjahr verspricht das Teilnehmerfeld mit 16 angemeldeten Teams erneut packende Spiele und beste Unterhaltung. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Weiter geht es am Samstag, 27. Dezember, mit einem abwechslungsreichen Turniertag. Den Auftakt macht ab 13 Uhr das Damenturnier, das für spannende Begegnungen sorgt. Den stimmungsvollen Abschluss bildet das traditionelle Hans-Zindl-Gedächtnisturnier der Alten Herren, das alljährlich zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer anzieht.