Hallenturniere: Das Interesse steigt wieder Für FC Ober-Ramstadt und SKG Roßdorf lohnt sich der Aufwand, Hallenturniere für Fußballer auszurichten

Das liegt zum einen an der Halle mit Rundumbande und zum anderen an der vorbildlichen Turnierorganisation. So sah das auch Daniel Fritz, der mit seinen D1-Junioren von der FSG Bensheim-Auerbach dabei war. „Eine tolle Atmosphäre hier, die meine Jungs genießen.“ Zumal die Mannschaft auch erfolgreich war und das Teilnehmerfeld dominierte. Mit dabei war auch der Sohn von Ex-Bundesligaprofi und ZDF-Kommentator Hanno Balitsch. Der noch zum jüngeren D-Junioren Jahrgang gehörende Kjell Balitsch ließ sein Talent immer wieder aufblitzen, Hanno Balitsch konnte wegen anderer Verpflichtungen aber nicht zuschauen.

„Wir haben eine Weile überlegt, ob wir den Kraftakt wieder machen sollen“, sagt FCO-Jugendleiter Reinhold Bergner. „Doch nach zweijähriger Corona-Pause war es fast unabdingbar, wieder Turniere in unserer Ballsporthalle zu organisieren.“ Über vier Tage hinweg vor dem Jahreswechsel waren so 64 Mannschaften in den verschiedenen Altersklassen im Einsatz. Bis auf ein Team traten auch alle an. „Die eine Mannschaft hatte Probleme mit Corona und hat kurzfristig abgesagt. Das kann passieren“, sagt Bergner. Schon bei der Vorbereitung zeichnete sich ab, dass die Turniere des FCO auf reges Interesse stoßen. Das motiviert, schließlich muss ordentlich zugepackt werden. Etwa um die Rundum-Bande auf und wieder abzubauen. Und es lohnt sich. „Es gab zwischendurch keine Absagen mehr. Wer einmal gemeldet hatte, blieb dabei. Das lief dieses Mal wie geschmiert“, berichtet Bergner. Ob aus Erlensee, Heidelberg, Orlen (einem Stadtteil von Taunusstein) oder Teams aus dem Odenwald – die Ober-Ramstädter Turniere sind bekannt und die Teilnahme daran ist begehrt.

Ähnlich gut wie in Ober-Ramstadt liefen die vier Turniertage bei der benachbarten SKG Roßdorf ab. Deren Jugendleiter Martin Wacker zeigte sich sehr zufrieden. „Das war viel Arbeit, die wir investiert haben, es hat sich aber gelohnt. Wir hatten viele Erwachsene und Kinder in der Halle und mussten immer wieder Nachschub an Getränken und Essen organisieren.“ Der hohe Einsatz an Personal und der Aufwand im Rahmen der Vorbereitung soll sich für die Vereine auch rechnen. Der Verkauf von Speisen und Getränken ist wichtiger Bestandteil zur Finanzierung der Jugendabteilungen der Vereine. Umso schmerzhafter waren da die Ausfälle in den vergangenen „Corona-Jahren“. Zum Glück Vergangenheit: Am Roßberg-Cup nahmen sogar 78 Mannschaften teil. Und wie in Ober-Ramstadt traten bis auf ein Team alle an. Auch Roßdorf hat seine „Stammgäste“, wie beispielsweise Germania Eberstadt. Die Germanen traten in allen Altersklassen an.

Geringes Angebot, hohe Nachfrage?

Während man in Ober-Ramstadt darauf verzichtete, für die ältesten Jahrgänge (A und B-Junioren) Turniere anzubieten, ist die SKG einen anderen Weg gegangen. „Das sind schwierige Altersjahrgänge. Auch wir haben überlegt, ob wir solche Turniere wieder anbieten“, sagt SKG-Jugendleiter Martin Wacker. Zum Glück, auch diese Turniere waren ein Erfolg. Hallenfußball hat also nach wie vor Konjunktur, doch noch sind die Angebote dünn gesät. Zum einen fehlt es an Hallen, zum anderen scheuen viele Vereine den immensen Aufwand, der betrieben werden muss. Das Angebot ist daher überschaubar, wenngleich die Nachfrage wieder steigt. Das Problem betrifft freilich auch die Aktiven. Mit dem Roßberg-Cup der SKG Roßdorf und der Darmstädter Stadtmeisterschaft bei der SG Arheilgen sind es heuer nur noch zwei Aktiventurniere, die im Kreis Darmstadt angeboten werden. Beim Werner-Fricke-Cup der Spvgg Groß-Umstadt wiederum stehen am kommenden Wochenende (Samstag Aktive, Sonntag Jugend) Turniere an. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele Trainer und Spieler wegen der Verletzungsgefahren die Halle scheuen.