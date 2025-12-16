– Foto: Bernd Seyme

Hallenturniere am Mittelrhein - die Übersicht 2025/26 Die Planungen laufen bei den Veranstaltern bereits wieder heiß!

Wo wird wieder in den Hallen gezaubert? FuPa Mittelrhein hat die Übersicht der in der Winterpause anstehenden Hallenturniere.

Euer Turnier ist nicht dabei? Du hast einen Fehler gefunden? Meldet euch bei uns per Mail 📩 oder WhatsApp an 0162-31 77 168 mit dem Namen, Datum und Teilnehmer/Spielplan eures Turniers! Müller&Klein Cup

Zeitraum: 19. und 20. Dezember 2025

Spielort: GWN-Arena (Nümbrecht)





40. Sparkassen Hallencup der Frauen

Zeitraum: 28. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026

Teilnehmerfeld/Spielplan: siehe Auslosung



40. Sparkassen Hallencup der Herren

Zeitraum: 29. Dezember 2025 bis 04. Januar 2026

Teilnehmerfeld/Spielplan: siehe Auslosung



