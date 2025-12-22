Hallenturniere am Mittelrhein - die Übersicht 2025/26

Wo wird wieder in den Hallen gezaubert? FuPa Mittelrhein hat die Übersicht der in der Winterpause anstehenden Hallenturniere.
Euer Turnier ist nicht dabei? Du hast einen Fehler gefunden? Meldet euch bei uns per Mail 📩 oder WhatsApp an 0162-31 77 168 mit dem Namen, Datum und Teilnehmer/Spielplan eures Turniers!
Müller&Klein Cup
Zeitraum: 19. und 20. Dezember 2025
Spielort: GWN-Arena (Nümbrecht)
40. Sparkassen Hallencup der Frauen
Zeitraum: 28. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026
Teilnehmerfeld/Spielplan: siehe Auslosung
40. Sparkassen Hallencup der Herren
Zeitraum: 29. Dezember 2025 bis 05. Januar 2026
Teilnehmerfeld/Spielplan: siehe Auslosung
27. Fuchs-Cup Eschweiler
Zeitraum: 29. Dezember 2025
Spielort: Eichendorffhalle
Teilnehmerfeld/Spielplan: siehe Turnier
30. Raiffeisen-Cup Eschweiler
Zeitraum: 27. bis 28. Dezember 2025
Spielort: Eichendorffhalle
Teilnehmerfeld/Spielplan: siehe Turnier
Erka-Cup
Zeitraum: 20. bis 27. Dezember 2025
Spielort: Karl Fischer Halle (Erkelenz)
Teilnehmerfeld/Spielplan: siehe Turnier
Siegburger Hallenmasters (U19)
Zeitraum: 28. Dezember 2025
Spielort: Vierfach-Turnhalle am Anno-Gymnasium Siegburg
TEAMSPORT ONE Cup
Zeitraum: 02. Januar 2026
Spielort: Dreifachturnhalle Kerpen
Teilnehmerfeld/Spielplan: siehe Turnier
Stadtmeisterschaft Kerpen
Zeitraum: 03. Januar 2026
Spielort: Dreifachturnhalle Kerpen
Teilnehmerfeld/Spielplan: siehe Turnier
Holthausen Cup
Zeitraum: 03. Januar 2026
Spielort: Dreifachturnhalle Kerpen
Teilnehmerfeld/Spielplan: siehe Turnier
19. REWE Schorn Cup
Zeitraum: 03. bis 04. Januar 2026
Spielort: Großsporthalle Brieystraße
Teilnehmerfeld/Spielplan: Qualifikation und Hauptturnier
39. Hallenstadtmeisterschaft Düren
Zeitraum: 03. bis 04. Januar 2026
Spielort: Festhalle Birkesdorf
Teilnehmerfeld/Spielplan: offen
37. Derschlager Budenzauber
Zeitraum: 4. Januar 2025
Spielort: Sporthalle Epelberg
Teilnehmerfeld/Spielplan: siehe Turnier
Königsturnier TSG Bonn
Zeitraum: 18. Januar 2026
Spielort: Hardtberghalle
Teilnehmerfeld/Spielplan: siehe Turnier
31. Sparkassen Hallencup Düren
Zeitraum: 8. bis 11. Januar 2026
Spielort: Nordhalle Jülich
Teilnehmerfeld/Spielplan: siehe Turnier
Euer Turnier ist nicht dabei? Du hast einen Fehler gefunden? Meldet euch bei uns per Mail 📩 oder WhatsApp an 0162-31 77 168 mit dem Namen, Datum und Teilnehmer/Spielplan eures Turniers!