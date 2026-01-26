Hallenturnier verspricht intensiven Fußballnachmittag

Ausgeglichene Gruppe mit vielen bekannten Namen

In einer Gruppe treffen der gastgebende Lauenburger SV, der TSV Winsen/Luhe, TuS Neetze II, TuS Hamburg, die TSG Bergedorf, der Post SV sowie SV Krupunder/Lohkamp aufeinander. Der Modus sieht eine einfache Gruppenphase vor, in der jedes Team mehrfach gefordert ist. Schon die Auftaktpartien versprechen Spannung, wenn der Lauenburger SV direkt zum Turnierstart auf den TSV Winsen/Luhe trifft.

Enge Taktung, kaum Verschnaufpausen

Der Spielplan ist straff organisiert: Alle 21 Gruppenspiele werden im Abstand von jeweils 13 Minuten ausgetragen. Für die Teams bedeutet das schnelle Wechsel zwischen Spielfeld und Seitenlinie – ein Faktor, der Kondition, Konzentration und taktische Flexibilität besonders fordert. Fehler werden in diesem Modus schnell bestraft, zugleich bieten sich immer wieder Gelegenheiten, Rückstände auszubügeln.