Hallenturnier und Testspiele: Der Winterfahrplan des Halleschen FC

Nach dem versöhnlichen Jahresabschluss mit dem 3:1-Heimerfolg über die U23 des 1. FC Magdeburg haben sich die Fußballer des Halleschen FC in den Weihnachtsurlaub verabschiedet. Die ersten Stationen des Winterfahrplans stehen bereits fest.

Bereits einige Tage später steht das erste von bisher zwei geplanten Testspielen gegen Oberligisten an. Am 10. Januar trifft der HFC auf den Tabellendritten der Süd-Staffel, den VfB Germania Halberstadt. Am 24. Januar auf den SV Tasmania Berlin, Tabellenführer der Nord-Staffel. "Über Austragungsorte und Anstoßzeiten informieren wir rechtzeitig", teilte der Regionalligist mit.

Nach mehreren Wochen des individuellen Trainings, in denen die Spieler "bewusst auch den Kopf freibekommen" sollen, "um neue Energie zu sammeln", ist der gemeinsame Trainingsauftakt für den 5. Januar angesetzt. Bereits einen Tag später können die Fans ihre Mannschaft wieder zu sehen bekommen: Beim traditionellen Halplus-Cup möchte der Gastgeber seinen Titel aus dem vergangenen Winter verteidigen.

Weitere Testspiele dürften zudem noch folgen, bevor es für die Saalestädter am 1. Februar zu Gast beim FC Hertha 03 Zehlendorf wieder um Regionalliga-Zähler geht.

- 5. Januar: Trainingsauftakt

- 6. Januar: Halplus-Cup

- 10. Januar: Testspiel gegen Germania Halberstadt (Ort und Zeit noch offen)

- 24. Januar: Testspiel gegen den SV Tasmania Berlin (Ort und Zeit noch offen)

- 1. Februar: Erstes Punktspiele beim FC Hertha 03 Zehlendorf

