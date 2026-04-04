Hallenturnier in Rosport

Symbolbild – Foto: Marcel Eichholz

FuPa unterhielt sich fernmündlich mit dem "Projektmanager" Lucas da Costa Ferreira, Schüler am besagten Lyzeum und Spieler in der ersten Mannschaft des Daring Echternach.





FuPa: "Hallo Lucas, es geht ja hier um ein Schulprojekt. Kannst du etwas generell dazu sagen?"



Lucas da Costa Ferreira (CF): "Also wir sind Schüler am Lyzeum in Echternach und wir haben uns das Ziel gesetzt ein Fussballturnier zu machen, ähnlich dem Kayser Cup."

FuPa:"Das heisst Ihr spielt mit Bande?"

CF: "Genau. Wir finden das ist einfach toller mit den Banden, viel schneller. Wir haben schon oft beim Kayser Cup zugeschaut und auch mitgemacht und wollten etwas in diesem Stile machen."

FuPa: " Erzähl etwas mehr zum Turnier."

CF: "Erst war nur ein Turnier zwischen Lehrer und Schülern angedacht. Aber dann sind wir auf die Idee gekommen, auch noch ein kleines Turnier für Betriebe zu machen, welche uns unterstützen."

Fupa:"Die erzielten Einnahmen wollt Ihr spenden, das wurde uns im Vorfeld ja so gesagt?"

CF: "Das ist richtig. Wir spenden das eingenomme Geld für einen Guten Zweck, an welche Organisation genau, wird noch festgelegt."

FuPa:"Wieviele Mannschaften nehmen denn teil?"

CF: "Wir haben bislang sechs Mannschaften für das Schüler- und Lehrerturnier und fünf Teilnehmer für den Zweig für Betriebsmannschaften."

FuPa: "Es sind ja streng genommen zwei Turniere, es soll aber einen Gesamtsieger geben. Ist das korrekt?"

CF: "Ja, wir spielen je nach Turnierzweig erstmal eine eigene Platzierung aus, mit einem eigenen Turniersieger (welche auch einen Preis bekommen). Dann fanden wir die Idee gut, dass etwas zu mischen. Das heisst der jeweils Dritte spielt gegeneinander, die Zweitplatzierten ebenfalls und die jeweiligen Turniersieger spielen in einem Finale den Gesamtsieger aus."

FuPa" Klingt interessant. Die Gastronomie ist an diesem Tag geöffnet?"

CF: "Ja, das ist Sie. Und wie gesagt, wir spenden unsere Einnahmen."

FuPa: " Welche Funktion hat eigentlich der FC Victoria in dieser Angelegenheit?"

CF: "Rosport ist im Prinzip der wichtige Projektpartner. Wir brauchten natürlich jemanden, der uns bei diesem Turnier hilft und dafür möchten wir uns an dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich bedanken. Als Partner haben wir dann den Rosporter Verein gewählt, weil das Turnier dort stattfindet und wir in den Juniorenmannschaften viele Leute kennen."

FuPa:"Möchtest Du noch abschliessend etwas sagen?"

CF: "Eigentlich nur das wir über jede Hilfe dankbar sind, dass das Turnier ein Erfolg wird; wir wollen wirklich etwas tolles organisieren. Deshalb wollen wir auch offiziell lizensierte Schiedsrichter für die Durchführung haben. Hier hat die FLF, auch in Person von Schiedsrichterobmann Alex Krüger, Unterstützung angeboten. Wir freuen uns aber auch über jeden Zuschauer, der den Weg in die Halle finden wird."



Dann bleibt von Seitens der FuPa-Redaktion nur noch, für diesen Tag viel Erfolg zu wünschen. Und wer echten Hallenfussball mit Bande sehen möchte, wird gewiss nicht enttäuscht werden.