Hallenturnier für Aktive und U19 beim TV89 Zuffenhausen

⚽️ 7. E-Center Matkovic-Cup ⚽️
🔥 Das Hallenfußball-Event des Winters! 🔥
📅 Samstag, 03. Januar 2026
📍 Talwiesenhalle, Zuffenhausen
Wir laden alle Herren- & A-Juniorenteams herzlich zu unserem traditionellen Turnier ein! 💪
💰 Startgeld: 80 € pro Team
👕 Modus: 4 Feldspieler + 1 Torwart (max. 11 Spieler)
⚽️ Gespielt wird mit Futsalball – nach den WFV-Bestimmungen.
👉 Anmeldung per Mail:
📧 Uwe.Prechter@freenet.de
🕓 Anmeldeschluss: 09. November 2025
Ein riesen Dank an unseren Hauptsponsor
💛 E-Center Matkovic aus Kallenberg 💙
Wir freuen uns auf ein sportlich faires & spannendes Turnier mit euch! 🙌🏆