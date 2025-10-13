 2025-10-10T17:03:43.034Z

Vereinsnachrichten

Hallenturnier für Aktive und U19 beim TV89 Zuffenhausen

⚽️ 7. E-Center Matkovic-Cup ⚽️

🔥 Das Hallenfußball-Event des Winters! 🔥

📅 Samstag, 03. Januar 2026

📍 Talwiesenhalle, Zuffenhausen

Wir laden alle Herren- & A-Juniorenteams herzlich zu unserem traditionellen Turnier ein! 💪

💰 Startgeld: 80 € pro Team

👕 Modus: 4 Feldspieler + 1 Torwart (max. 11 Spieler)

⚽️ Gespielt wird mit Futsalball – nach den WFV-Bestimmungen.

👉 Anmeldung per Mail:

📧 Uwe.Prechter@freenet.de

🕓 Anmeldeschluss: 09. November 2025

Ein riesen Dank an unseren Hauptsponsor

💛 E-Center Matkovic aus Kallenberg 💙

Wir freuen uns auf ein sportlich faires & spannendes Turnier mit euch! 🙌🏆

Aufrufe: 013.10.2025, 18:07 Uhr
Christian BauerAutor