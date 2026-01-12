Hallenturnier endet mit Beigeschmack, überraschender Abgang

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
Das teilt der Verein auf Facebook mit:
+++ Fader Beigeschmack +++
Wow, was war das wieder für ein Wochenende? Fünf Turniere, knapp 500 Sportler haben für eine atemberaubende Atmosphäre in unserer Sporthalle gesorgt und den Zuschauern richtig guten Fussball geboten. Dafür gilt Allen unser ausdrücklicher Dank.
Dann gibt es da aber auch noch die Seite, welche uns an unserer Arbeit zweifeln lässt. Wieder einmal haben es Dummköpfe - anders können wir es nicht formulieren - geschafft, das Ehrenamt mit Füßen zu treten. Neben einem gestohlenen Laptop sowie IPad hatten wir mit Vandalismus zu tun. Neben zahlreichen Aufklebern - vor allem im Kabinenbereich - wurden auch sämtliche Sanitärbereiche beschmiert. Ihr habt damit nicht nur dafür gesorgt, dass dem Verein ein finanzieller Schaden entsteht, sondern wir auch Zeit dafür aufbringen müssen, diese Schäden zu beheben. Wir hätten sicherlich sinnvollere Dinge mit unserer Zeit anstellen können, zumal noch ein Turnierwochenende vor uns liegt.
+++
+++
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Überraschender Abgang...
Unser Routiner Bartlomiej "Bartek" Drewicz verlässt uns in der Winterpause ebenfalls nach Mecklenburg-Vorpommern. Er folgt Florian Herzberg zum FSV Mirow/Rechlin in die Kreisoberliga Meck-Pomm. Seit der ersten Saison in der Kreisoberliga war Bartek für unsere Farben aktiv, als Spieler sowie Co-Trainer. Wir wünschen Bartek sportlich sowie privat alles gute!
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________