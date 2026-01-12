Hallenturnier endet mit Beigeschmack, überraschender Abgang

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login _________________________________________________________________________________________________

TSV Chemie Premnitz

Das teilt der Verein auf Facebook mit:

+++ Fader Beigeschmack +++

Wow, was war das wieder für ein Wochenende? Fünf Turniere, knapp 500 Sportler haben für eine atemberaubende Atmosphäre in unserer Sporthalle gesorgt und den Zuschauern richtig guten Fussball geboten. Dafür gilt Allen unser ausdrücklicher Dank.

Dann gibt es da aber auch noch die Seite, welche uns an unserer Arbeit zweifeln lässt. Wieder einmal haben es Dummköpfe - anders können wir es nicht formulieren - geschafft, das Ehrenamt mit Füßen zu treten. Neben einem gestohlenen Laptop sowie IPad hatten wir mit Vandalismus zu tun. Neben zahlreichen Aufklebern - vor allem im Kabinenbereich - wurden auch sämtliche Sanitärbereiche beschmiert. Ihr habt damit nicht nur dafür gesorgt, dass dem Verein ein finanzieller Schaden entsteht, sondern wir auch Zeit dafür aufbringen müssen, diese Schäden zu beheben. Wir hätten sicherlich sinnvollere Dinge mit unserer Zeit anstellen können, zumal noch ein Turnierwochenende vor uns liegt.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++

FSV Blau-Weiß 90 Rheinsberg