Hallenturnier des SV Unterweissach: Rundumbande, Rekorde und Rivalen

Wenn in Weissach im Tal die BIZE-Halle ihre Tore öffnet, gehört sie an diesem Wochenende ganz dem Fußball. Der SV Unterweissach richtet mit dem 40. Küche & Design Aktive Hallenturnier einen traditionsreichen Höhepunkt des Hallenwinters aus. Drei Tage lang stehen Leidenschaft, Tempo und enge Spiele mit Rundumbande im Mittelpunkt – gekrönt von einem Jubiläumsturnier der Aktiven am Samstag, 17. Januar 2026.

Ein Wochenende im Zeichen des Hallenfußballs Es ist wieder so weit: Der SV Unterweissach lädt zu einem kompletten Hallenfußballwochenende ein. Nach dem Auftakt am Freitag und neben dem Jugendsonntag bildet das Aktiventurnier am Samstag den sportlichen Mittelpunkt. Die BIZE-Halle wird dabei zur Bühne für intensive Duelle, kurze Wechsel und jene besondere Dynamik, die Hallenfußball mit Rundumbande auszeichnet.

Der Gastgeber im Mittelpunkt Veranstalter ist der SV Unterweissach, der nicht nur organisatorisch Verantwortung trägt, sondern auch sportlich vertreten ist. Der Gastgeber tritt mit zwei Mannschaften an und ist damit gleich doppelt gefordert. Für Essen und Trinken ist gesorgt, die Halle soll über den gesamten Tag hinweg belebt sein.

Ein Jubiläum mit sportlicher Strahlkraft Das Aktiventurnier feiert seine 40. Auflage und gehört damit zu den festen Größen der regionalen Hallenturniere. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten, was ein hohes Tempo und permanente Aufmerksamkeit verlangt. Unterstützt wird das Turnier von Küche & Design als Sponsor.

Titelverteidiger und bekannte Namen

In der Gruppe A trifft der SV Unterweissach auf den Großen Alexander Backnang, der als Titelverteidiger antritt. Komplettiert wird die Gruppe durch den TSV Haubersbronn, den SV Spiegelberg und die SG Schorndorf II. Schon diese Zusammenstellung verspricht enge Spiele und frühe Entscheidungen.

Ausgeglichenheit in Gruppe B

Die Gruppe B ist mit dem SC Korb, dem VfR Birkmannsweiler, der SG Oppenweiler-Strümpfelbach II, dem SV Unterweissach II und dem FC Winnenden breit aufgestellt. Unterschiedliche Spielanlagen und Kaderstrukturen sorgen für eine offene Ausgangslage, in der jeder Punkt zählt.

Vielfalt in Gruppe C

In der Gruppe C stehen sich der TSV Schornbach, der SV Allmersbach II, der TSV Oberbrüden, der FC Kosova Kernen und die SF Höfen-Baach gegenüber. Auch hier ist die Leistungsdichte hoch, was die Gruppenphase besonders reizvoll macht.

Ein dichter Turnierstart

Der Turniertag beginnt um 11 Uhr mit der Begegnung zwischen dem SV Unterweissach und dem Großen Alexander Backnang. In der Folge reihen sich die Gruppenspiele im engen Rhythmus aneinander. Bis in den Nachmittag hinein kämpfen die Teams um Platzierungen, die über den weiteren Turnierverlauf entscheiden.

Der Weg durch die K.-o.-Runde

Nach der Gruppenphase geht es nahtlos in die Achtelfinals über. Mehrere Gruppensieger erhalten ein Freilos, während andere Mannschaften sofort in die K.-o.-Phase einsteigen müssen. Ab diesem Moment zählt jeder Ballkontakt, denn Niederlagen bedeuten das sofortige Aus im Titelrennen.

Spannung bis zum Abend

Ab 17:30 Uhr stehen die Viertelfinalspiele an, gefolgt von den Halbfinals ab 18:30 Uhr. Die Dramaturgie steigert sich mit jedem Spiel, denn nun geht es um Finaleinzug oder Platzierungsspiele. Das Spiel um Platz drei ist für 19 Uhr angesetzt.

Das Finale als Höhepunkt

Das Endspiel des 40. Küche & Design Aktive Hallenturniers findet um 19:15 Uhr statt. Dann entscheidet sich, wer den Titel in der BIZE-Halle gewinnt und ob der Titelverteidiger seinen Erfolg bestätigen kann oder ein neuer Sieger das Jubiläum prägt.

Der Blick auf den Freitag: der 5. Täles Cup

Bereits am Freitag, 16. Januar 2026, startet das Wochenende mit dem 5. Täles Cup. Es treten zahlreiche Vereins-, Firmen- und Spaßmannschaften gegeneinander an. Gespielt wird ab 19 Uhr mit einer Spielzeit von sieben Minuten. Teams wie Amasra Kebap, Hans Dampf, Olympiakos Bieräus, 1. FC Kristallweizen, Weissacher Biergärtle oder Manuel Kienzle Sanitär & Heizung sorgen für Abwechslung und Unterhaltung. Nach einer langen Gruppenphase folgen Play-offs, Halbfinals und das Finale um 23:15 Uhr. Der SV Unterweissach hofft auf zahlreiche Zuschauer und einen stimmungsvollen Auftakt in ein Hallenfußballwochenende, das Weissach im Tal in den Mittelpunkt rückt.