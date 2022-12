Hallenturnier des SV Eichede Handicap-Team ein voller Erfolg

Am vergangenen Sonntag, den 4. Dezember 2022, lud das HandicapTeam des SV Eichede zu seinem alljährlichen Hallenturnier in die Bad Oldesloer Heinrich-Vogler-Halle. 18 Teams folgten der Einladung und spielten in der Kreishauptstadt in zwei nach Spielstärke aufgeteilten Gruppen um die Pokale.