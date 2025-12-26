Hallenturnier des SV Demerthin zwischen Heimatgefühl und Wettkampf

Am Sonntag, dem 28. Dezember 2025, wird die Dossehalle in Wusterhausen/Dosse zur Bühne für den regionalen Hallenfußball. Ab 12 Uhr lädt der SV Demerthin zu seinem Hallenturnier, das mit acht Mannschaften bewusst überschaubar bleibt und genau daraus seine Intensität bezieht. Kurze Wege, bekannte Rivalitäten und die unmittelbare Nähe zwischen Spielfeld und Zuschauerrängen prägen einen Turniertag, der für viele Beteiligte den sportlichen Höhepunkt zwischen den Jahren darstellt.

Der Gastgeber im Fokus des Geschehens Der SV Demerthin nimmt beim eigenen Turnier eine besondere Rolle ein. Mit zwei Mannschaften, dem SV Demerthin I und dem SV Demerthin II, ist der Ausrichter doppelt vertreten. Damit steht der Verein nicht nur organisatorisch, sondern auch sportlich im Mittelpunkt. Für die Spieler bedeutet das Auftritte vor heimischem Publikum, für den Verein ein sichtbares Zeichen seiner Breite und seines Engagements im Herrenbereich.

Ein Turnier als Treffpunkt der Region Das Hallenturnier des SV Demerthin ist fest in der Region verankert. Acht Mannschaften aus dem näheren Umfeld treffen sich in der Dossehalle, um den Winterfußball in seiner kompaktesten Form auszutragen. Der Wettbewerb lebt von der regionalen Nähe der Vereine, von Wiedersehen und sportlicher Konkurrenz. Gerade diese Mischung macht den Reiz des Turniers aus: Man kennt sich, man misst sich regelmäßig – und dennoch beginnt in der Halle alles wieder bei null.

Ein Teilnehmerfeld mit klarer Struktur

Neben den beiden Demerthiner Teams komplettieren der SV Garz/Hoppenrade, der FC Blau-Weiß Wusterhausen, der SV Rot-Weiß Kyritz, der SV Blau-Weiß Dannenwalde, der SV Dreetz und die SG Sieversdorf das Teilnehmerfeld. Die Auswahl spiegelt die regionale Ausrichtung des Turniers wider. Alle Mannschaften kommen aus dem näheren Umfeld, viele Begegnungen haben bereits Geschichte, was den Spielen zusätzliche Würze verleiht. Gespielt wird in der Dossehalle in Wusterhausen/Dosse.

Ein Turniertag mit klarer Dramaturgie

Der Anpfiff zur ersten Partie erfolgt um 12 Uhr. Mit acht Mannschaften bleibt der Turniertag übersichtlich, aber keineswegs spannungsarm. Jedes Spiel besitzt Gewicht, jede Begegnung kann über den weiteren Turnierverlauf entscheiden. Lange Pausen oder Leerlauf gibt es nicht, der Fußball bestimmt den gesamten Nachmittag. Schritt für Schritt entwickelt sich der Wettbewerb, bis am Ende der Turniersieger feststeht.

Hallenfußball als Jahresabschluss

Für viele Teams ist das Turnier des SV Demerthin der sportliche Abschluss eines langen Fußballjahres. In der Halle gelten eigene Gesetze: Das Tempo ist hoch, Fehler werden sofort bestraft, und individuelle Aktionen können Spiele entscheiden. Genau diese Bedingungen machen den Reiz aus und sorgen dafür, dass auch vermeintliche Favoriten jederzeit gefordert sind.

Zugänglichkeit für Zuschauer

Der Eintrittspreis von drei Euro hält die Schwelle für Besucher bewusst niedrig. Das Turnier richtet sich nicht nur an eingefleischte Fußballfans, sondern an die gesamte Region. Familien, Vereinsmitglieder und Freunde finden gleichermaßen ihren Platz auf den Rängen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Mehr als nur ein sportlicher Wettbewerb

Das Hallenturnier des SV Demerthin ist mehr als die Summe seiner Spiele. Es ist ein Treffpunkt, ein Wiedersehen und ein gemeinsamer Abschluss des Jahres. Zwischen sportlichem Ehrgeiz und vertrauter Atmosphäre entsteht ein Wettbewerb, der den regionalen Fußball in den Mittelpunkt stellt. Wenn am späten Nachmittag die letzten Entscheidungen fallen, wird klar sein, dass dieser Turniertag weit über das Ergebnis hinaus Wirkung entfaltet.